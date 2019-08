Lars Løkke trækker sig som formand for Venstre

Ritzaus Bureau Lørdag, 31. august 2019 - 08:37

Lars Løkke Rasmussen er færdig som formand for Venstre, efter at han har besiddet posten siden 2009.

Det skriver han på Twitter.

- Vigtigt at holde fast i sin selvrespekt. Kan ikke være formand for et parti, hvor jeg som formand afskæres fra min mulighed for at få diskuteret og afprøvet den politiske linje, jeg har lagt, i det landsmøde-forum, hvor jeg er valgt.

- Tak for mange gode år, skriver Lars Løkke Rasmussen.

Beslutningen er taget efter et hovedbestyrelsesmøde på hotellet Comwell Kellers Park i Brejning lidt uden for Vejle.

Kort før Lars Løkke Rasmussens tweet erfarede TV2 News, at han havde forladt mødet ud ad bagindgangen på hotellet.

Hidtil har Løkke gentagne gange slået fast, at han agtede at genopstille som formand for Venstre. Det på trods af længere tids palaver i Venstre, hvor flere har udtrykt kritik af formandskabet - Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen.

Også Kristian Jensen trækker sig fra sin post. Dermed skal Venstre have et helt nyt formandskab.

I foråret mistede Lars Løkke Rasmussen statsministerposten, da rød blok fik flertal.

Inden da havde Lars Løkke åbnet for en SV-regering, hvilket blev modtaget på forskellig vis i Venstre.

Tidligere i august sagde Kristian Jensen blandt andet til Berlingske, at Venstre burde droppe tanken om en SV-regering.

Det skabte tumult i Venstre, hvor Venstre-nestor Claus Hjort Frederiksen udtalte, at Kristian Jensen burde gå af som næstformand.

Senere meldte flere og flere fra Venstres bagland sig på banen med kritik af formandskabet i Venstre.

Fredag skrev Venstre-veteranen Bertel Haarder på Facebook, at han mener, at et formandsskifte kan bringe "afklaring og fred" i partiet.

Og lørdag står det altså klart, at Venstre skal have et nyt formandskab, efter at både Lars Løkke og Kristian Jensen har trukket sig fra deres poster.

