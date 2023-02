Lars Løkke til møde i Washington

Redaktionen Fredag, 17. februar 2023 - 17:42

Den danske udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (Moderaterne) mødtes i begyndelsen af ugen med den amerikanske udenrigsminister Antony Blinken i Washington. På dagsordenen var ifølge udenrigsministeriet støtte til Ukraine og styrket dansk-amerikansk partnerskab. Derudover blev der diskuteret grøn omstilling og forsyningssikkerhed.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

– USA er en helt afgørende handelspartner og vores største eksportmarked. Hvis vi skal styrke vores modstandskraft og indfri klimamålene, er der nødt til at være høje ambitioner og fælles fodslag på begge sider af Atlanten, lød det fra Lars Løkke Rasmussen, der også benyttede lejligheden til at mødes med den republikanske leder i Senatet Mitch McConnell samt repræsentanter fra dansk erhvervsliv i USA og en række centrale tænketanke.

Grønland ikke på dagsordenen

Ifølge udenrigsministeriet var Arktis og Grønland ikke på dagsordenen, og derfor var naalakkersuisoq for udenrigsanliggender, Vivian Motzfeldt, heller ikke inviteret med til mødet.

I departementet for udenrigsanliggender bekræftes det over for Sermitsiaq, at der har været en dialog med udenrigsministeriet forud for besøget i USA, men at der var tale om amerikansk-danske interesser og ikke Arktis- og grønlandske interesser.

