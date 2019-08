Lars-Emil: Det er vanskellige tider for Siumut

Nukappiaaluk Hansen Torsdag, 15. august 2019 - 08:29

- De seneste dage i partiet har været vanskellige. Men jeg er slet ikke bekymret for partiet. Partiet er meget robust og der er altid plads til forskellige meninger. Det jeg håber på, er at der skal findes en løsning efter det, der er sket i partiet i de seneste dage.

Sådan siger tidligere formand for Naalakkersuisut og medstifter af partiet Siumut Lars-Emil Johansen til Sermitsiaq.AG, efter de seneste dages uro i partiet, hvor seks medlemmer af Inatsisartut i Siumut samt en medlem af Naalakkersuisut havde mistet tillid til formanden for Naalakkersuisut og partiformand Kim Kielsen (S).

Efterlyser politisk plan

Ifølge Siumut-veteranen kommer uroen, fordi der er opstået en kløft mellem Inatsisartut og Naalakkersuisut.

- Disse ting kan ske, når der meldes uklare synspunkter ud fra partitoppen. Når der er en klar plan for, hvad man vil arbejde med, kommer de her problemer aldrig. Derfor må der samarbejdes og de må gå i takt, hvis det hele skal fungere.

- Det er helt fint, at der sker disse ting i disse dage, men efter det må man sætte fokus på, hvad der skal ske politisk fremadrettet. Jeg håber ikke på, at man sidder fast i denne her situation, fremhæver Lars-Emil Johansen.

Lyt til baglandet

Han påpeger, at Kim Kielsen må lytte til sit bagland.

- Man kan ikke lede landet uden at lytte til sit eget bagland. Respekten mellem Naalakkersuisut og Inatsisartut skal være gensidig, for det kan ikke være sådan, at respekten skal kun gælde fra Inatsisartut til Naalakkersuisut. Derfor skal der lyttes til Inatsisartut-medlemmerne og høre, hvad deres holdninger er, hvis det ikke sker, kan det hele ikke fungere, lyder det fra Lars-Emil Johansen.