Lars-Emil: Nu skal Kim og Erik tage ansvar

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 11. februar 2021 - 11:47

- Det er dybt uheldigt, at Siumuts landsmødebeslutninger ikke er omsat i praksis, fastslår Lars-Emil Johansen, der blev folkevalgt for Siumut for 50 år siden, når kalenderbladet står på 16. april i år.

Han stod bag Erik Jensen under formandsopgøret tilbage i november, men han har ikke været imponeret af de mere end to måneder, der er gået.

- Over to måneder er der gået, og Erik Jensen har endnu ikke formået at skabe ro. Det handler jo om at skabe løsninger og fælles fodslag, specielt når man skal samarbejde med andre partier, påpeger Lars-Emil Johansen, der ikke forstår, hvorfor Erik Jensen først i det nye år gik i gang med realitetsforhandlinger med de øvrige partier.

Kielsens ansvar også

Den pensionerede politiker langer ikke alene ud efter Erik Jensens manglende evner til at skabe stabilitet, men retter også pilen mod den siddende formand for Naalakkersuisut Kim Kielsen.

- Når man er partiformand og formand for Naalakkersuisut har man ikke blot en pligt til, men man skal også arbejde for at finde en fælles løsning, understreger Lars-Emil Johansen, der tilbage i 1988 og frem til 1991 sad som partiformand og Jonathan Motzfeldt var landsstyreformand.

- Dengang var vi også uenige om flere emner, men vi formåede at finde fælles fodslag. Det var vores pligt, erindrer Lars-Emil Johansen, der eksempelvis peger på de store investeringer i lufthavne og den ophedede debat om Kuannersuit-minen. Han er således bekymret for, om lufthavnen i Qaqortoq bliver realiseret efter den plan, der er fremlagt, da den skal finansieres af Landskassen.

Ikke kun et spørgsmål om valg

Det handler ikke blot om at få udskrevet et valg, selv om det kan ende med at være den eneste udvej, mener den tidligere landsstyre- og partiformand.

- Det er uheldigt at skulle gennemføre et valg i en corona-tid, og samtidig med at der snart skal være kommunalvalg. Derfor ligger der et stort ansvar for at få krisen i Siumut løst, siger Lars-Emil Johansen.

Det ærgrer ham, at man i grønlandsk politik ikke har en mulighed for at lave en form for ”dronninge-runde”, hvor eksempelvis ombudsmanden eller rigsombudsmanden kunne afsøge blandt de nuværende partier, om der var grundlag for, at der blev dannet en ny flertalskoalition, uden at et valg var påkrævet.

Siumuts mange kriser

- Siumut er kendt for at være et hårdt prøvet parti, som har været i mange kriser. Om denneher er den værste i partiets historie, tør jeg ikke vurdere. Vi har tradition for at kunne rumme uenigheder i modsætning til andre partier, hvor man gemmer de interne problemer for befolkningen. Situationen i dag er imidlertid uholdbar, fastslår Lars-Emil Johansen, der ser frem til, at landsmødets politiske linje bliver omsat i praksis.