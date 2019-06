Lars-Emil: Der er ikke noget at rafle om

redaktionen Søndag, 16. juni 2019 - 10:18

Et af de mest berømte og berygtede citater i den politiske proces, som førte Grønland frem til hjemmestyre 1. maj 1979 og selvstyret 21. juni 2009, stammer fra den socialdemokratiske statsminister Anker Jørgensen:

- Der er ikke noget at rafle om!

Den bombastiske udtalelse fra 1976 var en afvisning af Grønlands krav på undergrunden, men den tidligere formand for landsstyret og Inatsisartut Lars-Emil Johansen, født 1946, er enig i citatets ordlyd i dag:

- Der er ikke noget at rafle om. Grønland bliver selvstændig en dag. Det er den vej, det går. Det er ikke en krig mod Danmark, men en naturlig udvikling. Jeg har aldrig mødt en konfirmand, som har en livsdrøm om at blive boende hjemme. Nej, den største drøm er at klare sig selv. Og selvfølgelig har vi også denne drøm, siger Lars-Emil Johansen til Sermitsiaq.

Selvstændighed ikke er så akut mere

- Hvor står ønsket om selvstændighed i dag, blot en uge til selvstyrets 10 års fødselsdag?

- Jeg ser et ønske om en større grad af selvstændighed. Vi er på vej, men det kan godt være, at behovet for selvstændighed ikke er så akut mere. Det kan måske godt vente lidt endnu, hvis samarbejdet mellem Grønland og Danmark kommer til at fungere tilfredsstillende, for eksempel i kraft af en større udenrigspolitisk kompetence til Grønland. Jeg ved det ikke, for det kan også være, at Grønland siger nej til et forsinkende led.

