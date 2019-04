Lars-Emil: Helt uhørt med anarkisme

redaktionen Tirsdag, 02. april 2019 - 17:51

Lars-Emil Johansen havde sidste arbejdsdag i grønlandsk politik i marts i fjor. Men den tidligere Inatsisartut- formand og Siumut-veteran følger stadig interesseret med i debatterne fra salen og spærrede øjnene op, da han forleden blev vidne til balladen med IA´s mistillidsvotum.

- Jeg synes, at det er fuldstændig uhørt, at nogle medlemmer af Inatsisartut opførte sig som anarkister under den debat. Det står ganske utvetydigt i Inatsisartuts forretningsorden, at formanden leder forhandlingerne i salen, og at man aldrig diskuterer med formanden, siger Lars-Emil Johansen til avisen AG.

Uhørt handling

- Inatsisartut er vores lovgivende forsamling, alene derfor, er det ganske uhørt, at der åbenbart findes medlemmer af det høje ting, der er parat til at tilsidesætte al parlamentarisk god skik, herunder først og fremmest respektere tingets forretningsorden.

Ifølge Lars-Emil Johansen, som i fem år var formand for Inatsisartut, håndterede hans afløser, partifællen Vivian Motzfeldt, situationen 'helt korrekt'.

