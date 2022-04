Lars-Emil Johansen om sin russiske hædersorden: Jeg har aldrig båret den

Redaktion Torsdag, 07. april 2022 - 17:00

Mange boykotter Rusland på grund af den uhyggelige krig i Ukraine. Store vestlige virksomheder trækker sig ud og kendte personer afleverer russiske hædersbeviser og ordner tilbage. Det skriver avisen AG.

Den tidligere formand for Inatsisatut og Naalakkersuiut, Siumut-veteranen Lars-Emil Johanen har også modtaget én.

- Hej Lars-Emil. Du har en russiske medalje, hvad har du tænkt dig at gøre ved den?

- Har jeg det?

- Ja, det har du fortalt engang?

Lars-Emil Johansen tænker sig om. Imens oplyser han, at han i en uge har døjet med en irriterende forårsforkølelse, der har sat sig på stemmebåndet, men at han i øvrigt føler sig frisk. Han bruger en del tid i disse højdramatiske dage til at orientere sig om situationen omkring den russiske invasion.

Det dæmrer.

- Nå ja, det er rigtigt. Men den er ikke fra Sovjettiden. Den har ikke noget med det nuværende russiske styre at gøre. Jeg ved ikke engang, hvor den er. Jeg fik den, da jeg var fiskeriminister tilbage i 80´erne. Jeg tror, det var fra en fiskeriarbejderorganisation eller noget i den stil. Jeg har aldrig brugt den til noget – eller båret den.

- Hvis det kan glæde nogen, skal jeg gerne finde den frem og aflevere den tilbage. Når vi er færdige med at tale sammen, vil jeg prøve at se, om jeg kan finde den, tilføjer han med et smil.

