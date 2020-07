Larmende tavshed: Naalakkersuisoq nægter at udtale sig om lukkethed

Merete Lindstrøm Fredag, 10. juli 2020 - 11:48

Ifølge en jurist er lovgivningen på området ikke entydig klar. I Forretningsordenen for Inatsisartuts er der en bestemmelse (§ 14, stk. 3), som forpligter Naalakkersuisut til at imødekomme et udvalgs anmodning om skriftlig besvarelse af et spørgsmål.

Det er i henhold til denne bestemmelse kun tilladt for Naalakkersuisut at begrænse udvalgets adgang til oplysninger, hvis udvalgets interesse i at sætte sig ind i sagen bør vige for væsentligt stærkere offentlige eller private interesser, lyder det.

Gælder det i denne sag?

Spørgsmålet er, om bestemmelsen også finder anvendelse på anmodninger om udlevering af materiale, altså dokumenter. Det kan der ikke gives noget klart og entydigt svar på, vurderer en jurist.

Der er ikke i bestemmelsen slået fast at det omfatter dokumenter, men det giver ikke megen mening, ikke at betragte udlevering af dokumenter som omfattet af bestemmelsen, når bestemmelsen alligevel giver et udvalg mulighed for gennem spørgsmål at afdække indholdet af et dokument, mener juristen.

I øvrigt er det faktum, at Naalakkersuisut ikke ifølge forretningsordenen er forpligtet langt fra det samme, som at de ikke må give udvalg adgang til dokumenter og informationer.

Ingen kommentar fra Naalakkersuisut

Derfor vil Sermitsiaq.AG gerne spørge Naalakkersuisoq for Fangst, Fiskeri og Landsbrug, Jens Immanuelsen, om, hvorfor naalakkersuisut har valgt ikke at gøre det.

Men Jens Immanuelsen ønsker ikke at kommentere sagen overhovedet.

Sermitsiaq.AG har fået afslag på aktindsigt i oplægget til forhøjelse af stenbiderkvoten på møde d. 12. maj og afslag på aktindsigt i Kammeradvokatens undersøgelse.

Ansøgningen om aktindsigt er blevet afvist med henvisning til undtagelse af andre dokumenter i loven om offentlig forvaltning.

Fiskeriudvalget har fået tre afslag på forespørgsel om at se oplægget til forhøjelse af stenbiderkvoten.

Afslagende er begrundet med loven om ret til aktindsigt, som også bruges, når journalister søger indsigt i offentlig forvaltning.