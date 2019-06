Larmende stilhed der kun brydes af isens brag

Toke Brødsgaard Søndag, 23. juni 2019 - 10:48

Grønland kan opleves på mange forskellige måder, og lokal turistoperatør er klar med en helt ny og unik måde. Stand up paddle boarding, eller bedre kendt som SUP, er navnet på denne måde. Det er en aktivitet, der for alvor er vundet frem mange steder i verden og nu også her i Grønland.

Tungen lige i munden

Turene går til isfjorden, hvor de medbragte boards pumpes op og er klar på ganske kort tid. Da vandet er ekstremt koldt i det grønlandske farvand, iklædes alle en tørdragt og en redningsvest for at kunne klare kulden, hvis man skulle falde i vandet. I redningsvesten er der ligeledes en VHF radio og en transmitter, der gør, at alle kan ses på bådens kortplotter. Dette for at sikkerheden er i orden. Langs bådens kant kan man bevæge sig ud på padlebrættet og begynde at fornemme balancen. Det er overraskende, hvor stabilt dette er.

Nuuk Adventure har en bred vifte af jagt, fiskeri, sejlture og nu også SUP-ture på programmet Toke Brødsgaard

Imponerende natur

Man kan eventuelt starte turen på hug til man er fortrolig med balancen, hvis man har det bedst med det. Men hurtigt lærer man, hvordan man bedst muligt klarer opgaven og kan begynde at tage de første padletag. Når man når dertil, er det blot at nyde stilheden og den på alle måder unikke natur, man befinder sig i. Isskosserne driver langsomt omkring en. Eneste lyde, man hører, er enkelte padletag og ellers isskosserne, der snakker og måske et par både, der kan høres på stor afstand.

Nysgerrigt besøg

Mens jeg padler rundt i mine egne tanker dukker en sæl lydløst op kun ganske få meter fra mig. Uden den er skræmt, stikker den hovedet godt over vandet og skal se, hvad det er for en ny gæst, der færdes på dens hjemmebane. Kan ikke forestille mig andre måder, man vil kunne få denne oplevelse på. Kan kun forestille mig, hvordan mødet med en hval mon må være på sådan et board.

Det er en unik oplevelse at padle mellem de imponerende isskosser Toke Brødsgaard

Brag der afbryder stilheden

Jævnligt høres brag fra isskosser, der bryder eller vælter rundt. Vi holder os naturligvis på behørig afstand af respekt for deres uventede adfærd. Nogle af dem er ganske store, men bølgerne der kommer, hvis et afbræk er ganske tæt på, er ikke større end de nemt forceres af det stabile board. Skulle man ryge i vandet sørger dragten for, man flyder ovenpå og en velcrostrop om benet sørger for at boardet ikke flyder væk. Dette skete dog ikke, så jeg blev nødt til at springe i for at opleve dragtens opdrift.

Ualmindelig heldige

Den dag, jeg er inviteret med, er vi utrolig heldige med vejret. Ikke en vind rører sig, og vandet er fuldstændig spejlblankt. Vejret er ofte ret stabilt inde i fjorden, men denne dag er særlig, og temperaturen er ligeledes ganske høj. Heldigvis var vi på forhånd blevet anbefalet ikke at tage for meget tøj på under tørdragten, for med lidt aktivitet opbygges der hurtigt en god temperatur i den tætte dragt.

Båden Spar 5 ligger standby og har ligeledes kaffe på kanden, mens man padler i isfjorden Toke Brødsgaard

Unik oplevelse

Tager man på en tur som denne med Nuuk Adventure, hører det ikke til sjældenhederne, at man undervejs på sejlturen mod isfjorden møder en hval. Dette er der naturligvis også tid til, og der gøres ophold. Man skal selv huske at pakke en god madpakke, for turen er ca. 8 timer, men 8 timer, der går lynhurtigt. Oplevelsen kan varmt anbefales og kræver ingen forudgående træning eller erfaring.