Langt større arbejdsglæde i Sermersooq

- Det er glædelige resultater, at så mange medarbejdere oplever en høj arbejdsglæde på deres arbejdsplads, lyder det fra vicekommunaldirektør Marie Fleischer i hovedstadskommunen til en medarbejderundersøgelse, hvor 61 procent ud af 1.905 medarbejdere deltog.

I forhold til en tilsvarende undersøgelse for fire år siden, hvor deltagerprocenten lå på 48, så opleves forholdene på de forskellige kommunale arbejdspladser som langt mere positive.

Det største højdespring er bedømmelsen af direktionen. Her er man på vurderingsskalaen gået fra 62 i 2016 til 72 i 2020. Det skal imidlertid nævnes, at der var plads til forbedring, idet direktionen scorede det laveste resultat tilbage i 2016 i forhold til de øvrige parametre.

Bedre end gennemsnittet

17 andre grønlandske virksomheder har gennemført samme undersøgelse blandt medarbejderne, og det viser sig, at hovedstadskommunen på adskillige parametre ligger over gennemsnittet.

Vurderingsskalaen: Høj/grøn: 75-100. Mellem/grå: 60-75. Ingen områder lå inden for den lave vurdering Lav/rød: 0-59. Kommuneqarfik Sermersooq

- Selvom resultaterne er flotte, er der også områder, der tåler lidt mere opmærksomhed. Derfor vil man lokalt i afdelingerne skulle have fokus på udvikling af disse områder. Det vil foregå i fællesskab leder og medarbejdere imellem.

Som skemaet indikerer, så er der stadig plads til forbedring, så visse områder kan blive rykket fra det grå mellemfelt på skalaen til at lyse grønt over hele linjen.

Baggrunden for at gennemføre denne type undersøgelse skyldes et ønske om at styrke arbejdsmiljøet, sikre motiverede medarbejdere og et øget fokus på at fastholde medarbejderne.

Ny inspiration

Marie Fleischer oplyser i sin orientering til politikerne, at man i februar og marts har arrangeret workshops og webinarer, hvor alle ledere har mulighed for at modtage inspiration til det videre arbejde.

- Selvom resultaterne er meget positive, skal den gode udvikling sikres og fortsættes. Derfor vil lederudvikling og kommunikation være områder, der arbejdes videre med fra centralt hold. Lokalt i afdelingerne kan der være andre fokusområder man leder/medarbejdere i fællesskab ønsker at udvikle på. Dette arbejde vil begynde i marts/april og løbe hen over sommeren/efteråret, oplyser vicekommunaldirektøren.