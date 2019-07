Langt om længe: Blok 1 rives ned

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 11. juli 2019 - 16:23

I forbindelse med udvidelsen af Nuuk Center er nedrivningsfirmaet Kingo A/S gået i gang med at jævne Blok 1. Der vil imidlertid gå en rum tid, før det bliver synligt for Nuuk-borgerne, at ejendommen er ved at blive jævnet med jorden.

I første omgang skal blokken nemlig tømmes for alt brændbart materiel, ledninger og miljøfarligt affald.

- Vi arbejder for at saneringen giver så få ulemper som muligt for naboerne og kunderne i Nuuk Center mens arbejdet står på, siger administrerende direktør Jens B. Frederiksen fra byfornyelsesselskabet Siorasiorfik-Nuuk City Development (NCD).

Glad borgmester

Det glæder borgmester Charlotte Ludvigsen, at den grimme bygning snart er fortid i bybilledet.

- Blok 1 har stået tom længe, så det glæder mig at den nu forsvinder og giver plads til noget nyt, der kan forskønne vores midtby, siger borgmester Charlotte Ludvigsen.

Kommunen fik i sin tid overdraget ejendommen af Selvstyret, og har valgt at lade NCD og Orbicon være byggeherrerådgiver på projektet.

Arbejdet forventes at være færdigt i oktober og genetablering af området sker allerede den 1. november .