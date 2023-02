Langt i processen: Moskusokser skal bringes til syd for Paamiut

Anders Rytoft Torsdag, 09. februar 2023 - 08:45

Erhvervsrådet Sermersooq Business har for nylig afholdt et borgermøde i Paamiut om at flytte moskusokser til syd for byen.

Sermersooq Business har blandt andre allieret sig med Per Nukaaraq Hansen, en erfaren jagtbetjent med stor viden om moskusbestanden i Grønland, for at gennemføre projektet.

Arbejdet med flytningen af moskusokserne har været undervejs i nogle år og har stor lokal forankring. Sermersooq Business har været i tæt dialog med lokale interessenter, departementer, eksperter og Grønlands Naturinstitut for at sikre en vellykket proces.

Borgermødet er blevet afholdt for at involvere lokalbefolkningen og for at besvare spørgsmål om projektets fremdrift. 33 fremmødte borgere har vist stort engagement og stillet relevante spørgsmål, oplyser Kommuneqarfik Sermersooq på deres hjemmeside.

Positiv betydning for erhvervslivet

Susanne Bisgaard, projektleder i Sermersooq Business, roser fremmødet og bemærker, at projektet rummer muligheder for borgerne i Paamiut.

Biologiske undersøgelser viser, at området er velegnet og bæredygtigt til, at moskusokser kan flyttes til halvøen syd for Paamiut. Der skal dog stadig træffes beslutninger om antallet af moskusokserne, samt tidspunktet for deres flytning. Og så skal der udarbejdes en forvaltningsplan for området.

Flytning af moskusokserne vil på sigt rumme mulighed for erhvervsudvikling.

Det er blandt andet hensigten, at man vil kunne etablere trofæjagt i området, som vil kunne hjælpe byens turismesektor. Moskusokserne vil være fredet i en årrække, muligvis 10 år, før det vurderes, at de kan jages bæredygtigt, ifølge Sermersooq Business.