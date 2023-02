Der er langt fra Grønland til Danmark

Redaktionen Lørdag, 04. februar 2023 - 13:58

Bagved Københavns Lufthavn med udsigt over Saltholm ligger Internationalt Postcenter for flyfragt. Det er også herfra, at Toldstyrelsen har kontor og tjekker de internationale forsendelser og pakker herunder dem, der kommer fra Grønland med fly.

– Den første toldbehandling begynder allerede i afsenderlandet, i dette tilfælde Grønland, når en privatperson ønsker at sende en pakke til Danmark. Pakken registreres på posthuset med oplysninger om værdi, vægt, modtager, forsendelsestype m.v. I Danmark ankommer pakken til Internationalt Postcenter, hvor Postnord eller kurervirksomheden i første omgang behandler pakken. Har pakken en værdi under 360 kroner bliver den som udgangspunkt sendt direkte ud til modtageren. Er værdien angivet til over 360 kroner, så kan Postnord eller kurervirksomheden spørge afsenderen til, hvad pakken indeholder, hvorefter Toldstyrelsen kontrollerer om pakkens indhold passer med den oplyste værdi, fortæller Jesper Christiansen, der er funktionsleder i Toldstyrelsens kontrolenhed i Internationalt Postcenter.

