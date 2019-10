Langt flere søger Ombudsmandens hjælp

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 22. oktober 2019 - 17:48

Ombudsmands-embedet oplevede en markant stigning i antallet af vejledninger til borgerne i 2018. Det blev til 176 vejledninger, hvilket er 56 flere set i forhold til året før, og der er således tale om en stigning på 46 procent.

Antallet af klagesager steg også fra 108 i 2017 til 126 indkomne klager sidste år.

Embedet siger om stigningen, at det kan skyldes de informationskampagner, som embedet har gennemført blandt andet med en informationsvideo. Desuden valgte ombudsmanden Vera Leth i højere grad at offentliggøre klagesager, som ikke endte med kritik af myndigheden, ”men som jeg vurderede kunne have offentlighedens interesse”, som hun udtrykker det i årsberetningen.

122 klagesager afsluttet

Det lykkedes at afslutte 122 klagesager, hvilket er det højeste antal igennem de seneste fem år. Ud af disse resulterede de tre af sagerne i, at Ombudsmanden udtalte kritik eller gav en henstilling.

Ombudsmanden gennemførte fire inspektioner: to besøg på selvejende døgninstitutioner for børn og unge i Tasiilaq og Nuuk og et besøg på henholdsvis et alderdomshjem i Qaanaaq og en handicapinstitution i Qaqortoq.