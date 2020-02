Langt færre ledige i Sermersooq

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 06. februar 2020 - 15:43

I en ledighedsstatitstik, som bliver præsenteret for Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked til det næste møde, kan politikerne glæde sig over, at antallet af ledige fortsætter med at falde, selv om arbejdsstyrken i kommunen er stigende.

Gennemsnitligt 772 ledige

I 2019 var der i gennemsnit 772 personer mod 939 personer året før, som var registreret ledige i Kommuneqarfik Sermersooq.

Arbejdsstyrken landede i december på 16.969, hvilket var en fremgang på 182 personer i forhold til samme periode året før.

For hele kommunen landede antallet af faglærte arbejdsløse på 101 personer ved årets udgang.