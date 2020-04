Langt dyrere at leve i Grønland

Jørgen Schultz-Nielsen Søndag, 12. april 2020 - 08:44

Højere afgifter på blandt andet sukker, alkohol og tobak var med til at drive inflationen i vejret i 2019. De såkaldte forbrugerpriser steg med 2,4 procent i perioden fra januar 2019 til januar 2020.

Grønlands Statistik

I de seneste mange år har der ikke været en tilsvarende stigning i inflationen.

Stor betydning

For borgerne har det stor betydning, hvor meget inflationen stiger. Jo højere inflation, jo mindre kan du indkøbe for dine lønkroner. Ja, værdien af din løn udhules af stigende priser på dine forbrugsvarer. Derfor er det afgørende, at ens løn stiger med tilsvarende procent for at husholdningsbudgettet kan holdes på status quo.

Specielt tre områder drev inflationen i vejret. Foruden de forhøjede afgifter på alkohol og tobak er der registreret væsentlige prisstigninger på fødevarer med videre samt restaurant- og hotel-området.