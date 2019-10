Langt dyrere at få renset sit skorsten

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 07. oktober 2019 - 16:21

Kommunalbestyrelsen i Qeqata Kommunia har den 30. september besluttet at hæve taksten for skorstensfejring med 35 procent.

1.811 borgere i Sisimiut og Maniitsoq har en bolig med skorsten, og de skal fremover betale 1.318 kroner for to årlige rensninger af deres skorsten. Tidligere lå taksten på 976 kroner.

Årsagen

Årsagen til den voldsomme takststigning ligger i, at man tidligere havde et firma til at service skorstensfejning i såvel Sisimiut som Maniitsoq. Nu er opgaven delt ud på to forskellige firmaer i de to byer.

For de 676 skorstensborgere i Maniitsoq vil regningen løbe op i 1.504 kroner, mens det for Sisimiut-borgerne – 1.135 skorstene – ender i en pris på 1.207. Kommunalbestyrelsen har imidlertid ment, at taksten skal være ens uanset om man bor i Sisimiut eller Maniitsoq, hvorefter den fremtidige takst lander på 1.318 kroner.

Skicenteret

