Langsigtede planer og tillidsbaserede partnerskaber

Mere end 400 deltagere fra både Danmark, Grønland, Sverige, Færøerne, England, Canada, Island, Frankrig, USA og Australien var mødt frem, da Future Greenland konferencen løb af stablen tirsdag og onsdag i Katuaq i Nuuk.

Konferencen, der kørte for 7. gang, havde i år fokus på, hvordan vi kommer fra visioner til konkret handling. En af oplægsholderne var Dansk Industris direktør Lars Sandahl Sørensen, der lagde vægt på vigtigheden af tillidsbaserede partnerskaber, hvis Grønland for alvor skal rykke fremad på banen.



– Vi kommer alle sammen til Future Greenland-konferencen med store ambitioner, men hvor er de konkrete handlinger henne? Hvis man som virksomhed gerne vil være en del af et projekt, hvad gør man så? Hvem skal man samarbejde med, indledte Lars Sandahl Sørensen.

– Vi lever i voldsomme tider med mange ubekendte faktorer. Hvis man er en nation eller en region, der ønsker at udvikle sig, så kan det være svært at navigere i. Vi kan se, at de virksomheder, som klarer sig godt lige nu, er dem, der formår at indgå i tillidsbaserede partnerskaber med andre, hvor alle er tydelige om, hvad de bidrager med, sagde Lars Sandahl Sørensen, der opfordrede til, at der blev dannet offentlige-private partnerskaber om både lufthavnspotentialerne og råstofmulighederne, så man derigennem kan blive mere konkrete på, hvad de næste konkrete skridt skal være. En langsigtet plan for, hvor man skal hen og hvad der skal opnås, er dertil helt uundværligt, hvis man vil tiltrække investorer.

