Langsigtede forlig skal sikre trivsel og velfærd

Formanden for Inuit Ataqatigiit, Múte Bourup Egede og partiets politiske næstformand, Aqqaluaq Biilmann Egede præsenterede tirsdag i Ilulissat partiets program i forbindelse med valget til Inatsisartut.

Trivsel og velfærd

Partiet går til valg på ændring af landets ledelse, primært for at sikre bedre trivsel og velfærd for den enkelte:

­– Sunde mennesker, som er i stand til at forsørge sig selv, er grundlaget for vores bestræbelser om landets selvstændighed. Det forudsætter, at vi langt mere end i dag investerer i borgernes trivsel, og det skal ske igennem brede forlig på tværs af valgperioderne. Socialområdet skal omstruktureres og familierne, især lavindkomstfamilierne skal kunne regne med politisk stabilitet på socialområdet. Derfor er det nødvendigt at give familierne bedre rammer for at kunne trives. Derudover har vi sat os som mål, at pædagoger og andre varme hænder skal fordobles inden 2030. De skal have gode arbejdsforhold, og vi skal være i stand til at fastholde dem i deres vigtige arbejde med børnene. Derfor vil vi sætte massivt ind i arbejdet for børnenes trivsel, lige fra graviditet og vuggestue- og børnehaveophold til barnets skolealder. På den måde skal vi sikre, at alle børnene får en god opvækst og muligheder for at tage sig en uddannelse, argumenterer formanden for IA, Múte Bourup Egede under præsentationen.

Han henleder opmærksomheden på, at der også skal være bredt forlig på sundhedsområdet, hvor der ud over det almene behov for sundhedsservice også skal være klare rammer for behandling af psykisk sårbare og syge samt handicappede medborgere og ikke mindst akutte og livstruende sygdomme, såsom kræft og andre alvorlige sygdomme.

Økonomi og selvforsørgelse

Partiet går til valg på at få stoppet pengestrømmen ud af landet. Partiet lover derfor, at der skal udarbejdes et grundigt udredningsarbejde for, hvordan pengestrømmen er i dag:

– Alt for mange penge fosser ud af landet i dag. Derfor er det bydende nødvendigt at overvåge, hvordan pengene arbejder i landet, og hvor mange penge, som ryger ud af landet, og hvorfor de ryger afsted.

– Vi kan ikke og skal ikke blive ved med at opbygge administrationsomkostninger. Eksempelvis bruger vi op imod en halv milliard kroner til konsulenter, og vi køber serviceydelser for omkring 1,3 milliarder kroner. Men samtidigt importerer vi arbejdskraft udefra og lader vores veluddannede borgere stå arbejdsløse. Også der skal vi have ændret på systemet, påpeger IA’s næstformand Aqqaluaq Biilmann Egede.

IA lover, at de seneste afgiftsforhøjelser skal tilbagerulles, at administrationsomkostningerne skal genvurderes, at driftsomkostningerne til bestemte formål ikke skal øremærkes, og at der skal være mere sammenhæng mellem løn og priser.

IA berører ikke coronakrisen direkte i sit valgoplæg, andet end afskaffelse af afgifter på indenskærs hellefiskefiskeri, dette for at give hellefiskefiskerne en hjælpende hånd, men nævner ikke andre fiskeriområder.

Øvrige tiltag

Inuit Ataqatigiit har mange øvrige mærkesager. Eksempelvis vil partiet indføre fiskeriuddannelser og nedtrappe Majoriaq, partiet vil også indføre et system, hvor alle der søger uddannelse skal optages.

Med hensyn til folkeskolen vil partiet arbejde for, at der højst er 18 elever i hver klasse, og for at sikre børns trivsel vil partiet indføre fattigdomsgrænse, mens pensionen for samfundets ældste skal op på nordisk niveau. For gravide vil partiet arbejde for afskaffelse af centralisering af fødslerne.

På fiskeriområdet vil partiet oprette en kvotenævn, der skal sikre kvotetildelingen sker ud fra armslængdeprincippet, ligesom der skal dannes et uafhængigt videnscenter for fiskeriet.

Med hensyn til boliger vil IA arbejde for, at der inden 2030 skal bygges 1000 nye billige almennyttige boliger.

Disse er blot et udpluk fra Inuit Ataqatigiits valgprogram.

Hvordan skal løfterne betales

Formanden for Inuit Ataqatigiit, Múte Bourup Egede siger til Sermitsiaq, at landet ikke har råd til at blive ved med at kredse om de årlige finanslove, hvor der bliver tilført mange ikke lovbundne udgifter, og at partiet derfor går efter brede forlig, der skal sikre stabilitet over flere valgperioder.

– Vi arbejder på at rydde op på de ikke lovbundne udgifter, og vi er sikre på, at der vil kunne findes mange besparelsesmuligheder, der kan kanaliseres til velfærd.

Vil det sige at Inatsisartut og Naalakkersuisut fremover skal tvinges til ikke at fremkomme med nye tiltag ud over de lovbundne udgifter?

– Nej, men det er nødvendigt, at vi alle forpligtiger os til hele tiden at være opmærksomme på, hvor stor en økonomisk byrde vi pålægger samfundet, når vi fremkommer med udgiftskrævende tiltag og handlinger. Det er derfor også nødvendigt, at vi på tværs af partierne skal være villige til at indgå langvarige brede forlig, ligesom det også er meget vigtigt, at vi hele tiden og målrettet arbejder på at finde andre indtægtskilder, eksempelvis ved at det offentlige systematisk vælger at benytte sig af de hjemmehørende virksomheder. Som det forholder sig i dag, fravælger vi de hjemmehørende i stor stil og vælger de udefrakommende men også meget dyre løsninger. Der skal nytænkning og ny økonomisk struktur, for at vi kan gennemføre mærkbar økonomisk løft, påpeger Múte Bourup Egede (IA) overfor Sermitsiaq.

