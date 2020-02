Landstræner: Vi er under stor udvikling

Nukappiaaluk Hansen Fredag, 14. februar 2020 - 14:30

Sermitsiaq.AG har talt med landstræner Johannes Groth, der er godt tilfreds med spillernes indsats ved træningerne. Der er blevet udtaget flere spillere end sædvanligt, da træningerne sker omfatter både bruttolandsholdet og håndboldtalenter.

Landstræneren glæder sig over, at der er kamp om pladserne.

- Vores opgave fra trænerstaben er, at spillerne skal blive ved med at udvikle sig og at de skal have et tæt sammenhold. For eksempel skal de kunne arbejde sammen forsvarsmæssigt. Flere spillere er blevet stærkere, fremhæver kvindelandsholdets træner.

Landstræner Johannes Groth Leiff Josefsen

Da bruttolandsholdet og talentholdet er sammen under samling, er der endelig tid til at spille kampe. For kampe er vigtige for holdet, da holdet skal kæmpe om en VM-plads til næste år.

- Vi mangler kampe her i Grønland, derfor er jeg meget tilfreds med at se, at spillerne gav alt hvad de havde, da de spillede mod hinanden. Næste måned holder vi igen træningssamling, og her skal vi spille kampe i Danmark. Vi har allerede lagt planer til sommer og vi har ligeledes planer for at tage til Island til efteråret, fortæller Johannes Groth.

Sidste år fik holdet bronzemedalje ved VM-kvalifikationsturneringen, og det har givet holdet muligheder.

Træningssamlingen sker frem til søndag Leiff Josefsen

- Vi går efter finalen til næste VM-kvalifikationsrunde. Det er vores målsætning, det er realistik, men det kræver, at vi skal blive ved med at træne og blive ved med at udvikle os. For vores kommende modstandere er også under udvikling.

- Vores spillere har mere selvtillid, og flere spillere tænker på at flytte til udlandet og spille. Lykke Frank Hansen og Ivâna Meincke har taget skridtet, flere af de unge spillere har enten lige været i Danmark eller er på vej til at flytte til Danmark, og nogle spillere tænker nu på, om de vil flytte til Island for at spille. Spillerne har lyst til at spille uden for Grønlands grænser, og det viser, at vi er under positiv udvikling, lyder det fra Johannes Groth.

Holdets træningssamling slutter på søndag.