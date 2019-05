Landstræner: Jeg er meget stolt af spillerne

Nukappiaaluk Hansen Onsdag, 29. maj 2019 - 12:19

- Jeg er super glad for det ene point. Jeg er meget stolt over pigernes indsats.

Det siger landstræner Johannes Groth, efter kvindelandsholdet spillede 22-22 mod USA tirsdag, ved VM-kvalifikationsturneringen i Mexico.

- USA havde favoritværdigheden i denne kamp, og vi gjorde det svært for dem. Vi var bagud ved halvlegspausen, og alligevel formår vi at presse dem til mange fejl og vi får momentum i anden halvleg. Det er noget af det sværeste at køre sejren hjem i den situation, desværre manglede vi den sidste skarphed og erfaring til at kører den helt hjem. Jeg glæder mig over at vi presser USA til det yderste, fremhæver Johannes Groth.

Spiller mod Cuba

Cuba er favoritter til at vinde puljen, mens USA og Grønland står til at kæmpe for den ene semifinaleplads.

- Vi stod helt lige inden kampen, og efter kampen er situationen stadig den samme for os. Vi fortsætter jagten på vores mål, som er semifinalen. Pigerne skal nok rejse sig igen, lyder det fra Johannes Groth.

Grønland spiller igen onsdag ved VM-kvalifikationsturneringen, hvor det i dag gælder Cuba. Cuba vandt deres kamp i går, da holdet slog Canada med 30-17.

Kampen mod Cuba fløjtes i gang klokken 19.00 grønlandsk tid.