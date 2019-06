Landstræner: Vi satser benhårdt på finalen

Sorlannguaq Petersen Lørdag, 01. juni 2019 - 15:36

De grønlandske håndboldkvinder havde i går, fredag, en tiltrængt hviledag, efter de har avanceret til semifinalen ved VM-kvalifikationsturneringen Norca. De brugte hviledagen til at komme lidt væk fra den olympiske anlæg. Det oplyser landstræneren.

- Vi havde i går en tiltrængt hviledag. Vi havde behov for at komme væk fra det her lukket kompleks, få tankerne et andet sted, og få noget andet at spise end det vi få her på den olympiske anlæg. Så vi tog ind i hjertet af Mexico City, og fik en god dag der, fortæller landstræner, Johannes Groth til Sermitsiaq.AG.

Forberedelser

Hviledagen blev også brugt til lørdagens semifinale mod Puerto Rico.

- Vi startede med forberedelserne i går, ved først at snakke sammen - derefter har vi set video på vores modstander. De har nogle dygtige profiler på holdet, som styrer hele tempoet og niveauet, siger kvindelandsholdets træner.

Ikke en umulig opgave

- Vores større bredde er der, hvor vi skal forsøge at ramme dem. Det ikke en umulig opgave, så vi satser benhårdt på finalen i denne kamp, siger Johannes Groth, han oplyser, at alle spillere er skadesfri.

Kampen mellem Grønland og Puerto Rico starter klokken 19.00 grønlandsk tid i aften.