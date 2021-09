Landstræner: Vi har en perfekt plan for træningskampene

Kassaaluk Kristiansen Lørdag, 04. september 2021 - 14:27

Et coronaår med restriktioner og udbredt smitte har hæmmet fodbolden i Grønland. Men nu skal fodboldlandsholdet til Danmark på træningslejr i dagene 7.-16. september. I den anledning skal holdet spille mod flere danske hold.

Landstræner Morten Rutkjær glæder sig til kampene og siger til Sermitsiaq.AG, at holdet har lagt en solid plan for hver spiller til hver kamp.

- Målet med samlingen i Danmark er at få spillet truppen sammen og få set den enkelte spiller an i forhold til form, hvordan er de som holdspiller og hvordan tackler de kampe på højeste niveau, siger Morten Rutkjær.

Pres og modgang en del af planen

Morten Rutkjær fortæller til Sermitsiaq.AG, at kampenes resultater ikke er afgørende for denne omgang. Til gengæld ønsker han at se, hvordan spillerne reagerer på pres og modgang under en kamp.

- Især kampen mod FC Nordsjælland og Holdet fra Ghana vil spillerne komme ud på Max grænsen. Det er bevidst at få den derud så jeg kan se hvordan de tackler modgang i kampene, siger han.

Fundament for stærkt hold bygges op

Grønlands landshold skal spille i alt fem kampe i Danmark i dagene 8.-14. september.

Kommende træningskampe:

Grønland – Vildbjerg 8. september kl. 18.15 dansk tid

Grønland – Herning 9. september kl. 18.15 dansk tid

Grønland – Ikast 11. september kl. 15.00 dansk tid

Grønland – FC International 12. september tidspunkt meldes senere

Grønland – FC Nordsjælland 14. september kl. 18.30 dansk tid

Landstræner Morten Rutkjær fortæller, at året 2021 bruges til at opbygge på landsholdets samlede styrke.

- Jeg forventer lige nu at spillerne yder maksimalt og gør sig umage. At de er stolte over at hive landsholdstrøjen over hovedet og vil gøre alt for at vi kan spille et godt landshold sammen, siger han og fortsætter:

- Vi bruger 2021 til at bygge et Fundament op på og omkring landsholdet. Og vi er godt på vej. Jeg er positiv, siger Morten Rutkjær til Sermitsiaq.AG.