Landstræner: Kvinderne er så klar til kamp

- De er så klar til kamp! Vi er helt klar over, at det bliver nogen svære og hårde kampe, men vi er så klar til kamp, siger landstræner Anders Friis til Sermitsiaq.AG da Sermitsiaq.AG fanger ham over telefonen mens han venter på at kvindelandsholdet lander til Danmark.

Kvinderne er nemlig på vej til landstræneren i Danmark torsdag for at samles en sidste gang, før de drager mod Norge for at deltage ved verdensmesterskaberne i håndbold.

En længe ventet kamp

Sikkert er det, at alle landsholdets spillere får en drøm i opfyldelse, når den første kamp fløjtes i gang. Her skal de spille mod en af verdens bedste håndboldspillere, Nora Mørk, Henny Reistad og Kristine Breistøl.

Det grønlandske landshold er en god blanding af mere erfarne spillere og yngre up-comings i grønlandsk håndbold. Og landstræner Anders Friis er sikker i sin sag, når han siger, at hans hold er af den bedste sammensætning.

- Spillerne er valgt ud fra deres tekniske kunnen og kompetencer. De mere erfarne er dem, der kommer til at stå meget for spillet, men de yngre får også en god mulighed for at være med. Jeg kan trygt sige, at de alle har gjort sig fortjent til at være med, siger han sikkert.

Mental prøvelse i sigte

Om seks dage, onsdag den 29. november klokken 17.30 grønlandsk tid, vil landsholdet står klar i deres positioner, ansigt til ansigt mod de forsvarende verdensmestre Norge, i VM’s åbningskamp.

Norge er for første gang i 24 år vært for VM, og er dermed på hjemmebane.

- Det bliver en svær kamp, selvfølgelig. Men vi har snakket kampene igennem, og vi vil kæmpe for alle de små sejre, vi kan have under kampen. Det bliver selvfølgelig en stor mental opgave for holdet at stå imod, når vi møder sådan en stormagt i håndbold, fortæller Anders Friis.

- Men ingen skal være i tvivl om, at vi kommer til at kæmpe alt det vi kan, med vores værdier i baghovedet. Og vi kommer også derfra med en oprejst pande hvor vi kan se hinanden i øjnene og vide, at vi har gjort alt det vi kunne, siger Anders Friis.

Grønlands landshold ankommer til Norge tirsdag den 28. november. Holdet skal også møde Sydkorea og Østrig i det indledende puljekampe.