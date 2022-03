Landstrænere: Futsalspillerer er i rivende udvikling

Kassaaluk Kristensen Tirsdag, 29. marts 2022 - 15:29

Der er flere hold blandt U18-holdene til pigernes og drengenes GM i futsal, der viser store fremskridt i forhold til de seneste år.

Det mener både landstræner for U19, John Eldevig og assistenttræner for kvindernes landshold, Aili Pedersen.

Efter fem dages intensive kampe i Inussivik i Nuuk vandt Young Guns Futsal guld hos både drenge og piger.

- Der var mange spillere, som har forbedret sig væsentligt siden sidste GM og mange nye talenter, som jeg kommer til at holde øje med, i fremtiden, udtaler John Eldevig i en pressemeddelelse.

John Eldevig roser også trænerne for klubberne, da flere af spillerne har forbedret deres løbemønstre og aftaler.

Lys fremtid for kvindehold

Også assistenttræner for kvindernes landshold i futsal, Aili Pedersen glæder sig over pigernes tekniske udvikling.

- Jeg mener, at futsal for pigerne er i en god udvikling. Pigerne er blevet meget bedre rent teknisk, og deres talenter er udviklet godt. Det er et godt tidspunkt at investere mere i både pige- og kvindehold i futsal, siger Aili Pedersen.

Hun mener, at N-85, har udvist stor velvilje under kampene og har stor potentiale.

- Alle holdene klarer sig godt. Men især kan vi se, at N-85 har udviklet sig stærkt siden sidst. Det viser, at selvom holdet ikke har så mange kampmuligheder lokalt, så kan de godt udvikle sine tekniske færdigheder og løbemønstre samt aftaler ved at træne konsekvent, siger hun.

John Eldevig bemærker især tre hold udover Young Guns, som er N-85 fra Narsaq, I-69 fra Ilulissat og Aqissiaq fra Maniitsoq.

Stillinger

Hos drengene bliver Young Guns Futsal guldvindere.

Stillingen efter endt turnering er:

Young Guns N-85 I-69

Årets spillere bliver:

Årets spiller: Aiko Nielsen, Young Guns

Årets tekniker: Addy Frederiksen, I-69

Årets fighter: Max Filemosen, Aqissiaq

Hos pigerne er stillingen:

Young Guns N-85 B-67

Årets spillere er:

Årets spiller: Ajla Bibi Knudsen, N-85

Årets tekniker: Freja Frederiksen, Young Guns

Årets fighter: Rina Lynge, Young Guns

KAK takker arrangører, frivillige, trænere og publikum for en vellykket turnering.