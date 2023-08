Landstrænere sætter fokus på sport for børn og unge med handicap

Jensine Berthelsen Tirsdag, 22. august 2023 - 15:30

Et netop nyligt overstået fodboldstævne bliver nok svært at glemme for deltagerne. Det var nemlig ingen ringere end landstræner for det danske herrelandshold Kasper Hjulmann og hans kollega, landstræneren for det grønlandske herrelandshold, Morten Rutkjær, der stod for træninggen ved weekendens internationale stævne for CP-fodbold i København.

Arn Hynne Nielsen fra Grønland deltog også i stævnet:

- Arn har, før vi flyttede tilbage til Grønland dyrket CP-fodbold og vi har været heldige med at bevare kontakten til hans klub, blandt andet fordi der ikke er de samme muligheder i Grønland. Så Arn var meget glad for at han fik mulighed for at deltage i stævnet, hvor også hele to landstrænere deltog, blandt andet for at skabe opmærksomhed for at sport er vigtig for handicappede, fortæller Arns mor, Anja Hynne Nielsen, til Sermitsiaq.AG.

Det er det første internationale stævne der afviklse i Danmark, med omkring 100 drenge og piger fra England, Irland, Norge, Grønland og Danmark som deltagere.

I dialog med Grønlands Idræts Forbund

Anja Hynne Nielsen, som også er handicaptalsmand her i landet er glad og stolt over at der var Grønlandsk deltagelse ved stævnet, fordi for det er vigtigt at skabe opmærksomhed om, at handicappede også har behov for at dyrke sport på lige fod med andre:

- Vi er fra handicaptalmandsinstitutionen i god dialog med Grønlands Idræts Forbund om de handicappedes muligheder for at dyrke sport. Jeg ser frem til konkrete resultater fså vi kan leve op til FNs handicapkonvention artikel 30, der siger, at alle har ret til være med i idræt, kultur- og fritidslivet.

Landstræner Rutkjær vil hjælpe til

- I denne weekend var jeg så heldig, at være inviteret til CP Fodbold, som er et internationalt stævne i København bl.a. med grønlandsk deltagelse.

- For børn med CP og andre funktionsnedsættelser, er det i hele taget ikke nemt at finde steder at gå til fodbold, heller ikke i Grønland. Det vil jeg gerne være med til at lave om på i Grønland, i mit virke som landstræner de næste par år. Derfor besøgte jeg stævnet i dag sammen med den danske Landstræner Kasper Hjulmand for at vise vores støtte samt få ideer til at skabe forbedringer og bedre muligheder for mennesker med CP, også i fodboldens verden.

- 100 seje unge fra England, Irland, Grønland og Danmark var med til fodboldstævnet på KBs baner i København. En kæmpe oplevelse og til stor inspiration for mig! Fodbold kan samle folk - og fodbold er for alle, slutter det grønlandske herrelandshold træner Morten Rutkjær.

Se videoklippet med Kasper Hjulmand: