Landstræner spår dansk oprejsning efter tysk afklapser

Ritzau Lørdag, 09. juli 2022 - 09:00

Fredag aften gjorde rigtig ondt på de danske landsholdskvinder, da det blev til et 0-4-nederlag i EM-åbningskampen mod det tyske fodboldlandshold.



Ikke desto mindre skal landsholdet nok løfte sig. Det siger landstræner Lars Søndergaard til TV 2.



- Vi skal lære af det her, og så må vi komme igen. Vi er kommet så langt, fordi vi har været gode, og vi skal løfte os, og det kommer til at ske, siger Lars Søndergaard.



En god start på kampen falmede hurtigt, og det tog ikke lang tid for tyskerne at sætte sig fuldstændig på kampen, hvor Lina Magull, Lea Schüller, Lena Lattwein og Alexandra Popp passerede Danmarks målmand, Lene Christensen, i alt fire gange.



Tysklands landstræner, Martina Voss-Tecklenburg, kalder kampen "fremragende".



- Vi var på lige med det samme og skabte adskillige målchancer, som vi ikke rigtig drog fordel af i første halvleg. Vi var utroligt aggressive og dominerende. Det var en fantastisk holdindsats fra alle involverede, siger hun ifølge nyhedsbureauet Reuters.



Tyskerne formåede at holde Danmarks største stjerne, Pernille Harder, helt ude af kampen, og den erfarne anfører var meget skuffet over nedturen.



- Vi vidste, at Tyskland er stærke, og at det måske er et af de bedste hold ved EM. Men jeg havde håbet, vi kunne gøre det bedre, sagde Pernille Harder til DR.



Det er dog kun den første kamp i gruppespillet, og Danmark kan stadig nå at få point på kontoen. Den næste kamp er mod Finland tirsdag, og her håber Lars Søndergaard, at danskerne kan levere en bedre præstation.



- Vi er i allerede i gang med at samle op. Der er ikke grund til at vi skal dykke ned og finde helt nye ting, vi kommer til at gøre det bedre mod Finland, siger han til TV 2.



Danmark møder Finland tirsdag klokken 14.00 grønlandsk tid. Efter det skal landsholdet spille mod Spanien lørdag i næste uge klokken 17.00 grønlandsk tid.



/ritzau/