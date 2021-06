Landstræner – midt i EM-euforien: Grønlandsk fodbold kan stikke af

Redaktionen Torsdag, 24. juni 2021 - 13:01

Det er tidlig fredag morgen i Nuuk. Morten Rutkjær er lige vågnet. Han har i disse dage samlet sine spillere omkring sig til landsholdssamling, og programmet er tætpakket. Snart skal han ud ad døren, og så står den på fodbold resten af dagen, skriver avisen AG.

Der skal dog være tid til dvæle lidt ved tv-skærmen. EM-euforien har selvfølgelig også grebet landsholdstrænerne med de mange vildt underholdende og følelsesladede kampe. Aftenen i forvejen har han set Danmark rejse sig spillemæssigt mod Belgien efter nederlaget mod Finland, hvor Christian Eriksen faldt om på græsset.

Danskerne tabte som bekendt 2-1 mod Kevin De Bruyne & Co, men leverede en af de bedste halvlege i nyere tid.

– Er der noget, som inspirerer dig ved EM?

– I allerhøjeste grad, svarer Morten Rutkjær.

– Jeg er meget optaget af, at vi på vores landshold skal blive bedre til at forsvare os. Derfor arbejder vi på at indføre et nyt system. Normalt har Grønland spillet 4-3-3 (4 spillere i forsvaret, 3 på midtbanen og 3 i angrebet). Men det skal være mere fleksibelt. Jeg har valgt at provokere spillere lidt ved at gå over til et 5-3-2-system, hvor vi forsvarer os med en fem-back-kæde.

– Det lyder defensivt?

– Ja, men når vi har bolden, kan vi overgå til 3-5-2. Det vil skabe en perfekt balance i vores spil; det har været lidt i ubalance, svarer Morten Rutkjær.

