Landstræner om finale: Det bliver en anden og hårdere kamp

Thomas Munk Veirum Søndag, 11. juni 2023 - 11:59

Kl. 16 skydes finalen i gang i VM-kvalifikationsturneringen i en totalt udsolgt Inussivik-hal i Nuuk.

Alles øjne vil være på det grønlandske kvindelandshold i håndbold, som skal forsøge at kvalificere sig til VM senere i år.

Grønland møder Canada i finalen. Et hold som Grønland slog tidligere i turneringen, men det bliver en hårdere og anderledes kamp søndag, fortæller landstræner Anders Friis til Sermitsiaq.AG:

Giver noget selvtillid

- Der er noget selvtillid i, at vi har vist, at vi kan slå dem, men samtidig skal vi også være forberedt på, at det bliver en anden kamp. De havde haft nogle dårlige betingelser op til den første kamp, hvor de lige var landet efter en lang rejse, aftenen inden de skulle spille, siger Anders Friis og fortsætter:

- Deres spil er blevet bedre kamp for kamp, så vi er forberedt på, at det bliver en anden og noget hårdere kamp end sidst.

Grønland går ind til finalen med en frisk sejr, efter at holdet lørdag vandt 24-22 over Mexico. Landstræneren er tilfreds med afviklingen af lørdagens kamp:

- Den blev afviklet, som vi havde aftalt og planlagt. Vi fik fordelt vores ressourcer og kom skadesfri igennem kampen, fortæller han.

Najaaja Lyberth særdeles tvivlsom på grund af skade

Kampen lørdag var uden Najaaja Lyberth, der fik et hårdt slag på næsen under kampen mod USA torsdag. Anders Friis kan søndag før middag endnu ikke sige, om hun kommer i spil til eftermiddagens finale:

- Det bliver ikke en Najaaja på 100 procent. Vi må se under opvarmningen. Vi forventer nul procent, og så må vi se, om der er nogle procenter i hende, siger Anders Friis, der understreger Najaaja Lyberths kvaliteter:

- Det er tydeligt for alle, at hun har en kæmpe betydning for holdet. Hun har båret os igennem mange kampe, for hun er en meget klog spiller samtidig med, at hun sætter tempo i vores spil. Hun er vigtig i både vores kontra og vores stationære angrebsspil, og hun har også haft en stor rolle i vores midterforsvar.

VM-kvalifikation vil være kæmpe stort

Landstræneren vil ikke tage forskud på glæderne, men det vil væres stort, hvis holdet kan hive en sejr hjem i finalen:

- Nu er vi først og fremmest nået til finalen, og vi tager en kamp ad gangen, men selvfølgelig vil det være kæmpe stort for os alle sammen og for hele Grønland, hvis vi er så dygtige at gå hele vejen, siger Anders Friis, der også sender en hilsen til hjemmepublikummet, som har ydet holdet en uvurderlig støtte under turneringen:

- Vi har været rigtig glade for publikum, og håber de er klar igen i dag.

Vinder Grønland finalen vil det være en kærkommen revanche. For to år siden mødte Grønland nemlig Puerto Rico i finalen og tabte.