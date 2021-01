Landsret: Ung mand undlod at hjælpe

redaktionen Torsdag, 31. december 2020 - 15:49

Det er – heldigvis – ikke så tit, at folk tiltales efter kriminallovens paragraf 89 om »prisgivelse af menneskeliv.«

Grønlands Landsret har derfor ikke kunnet ty til mange andre sammenlignelige sager, som har dannet præcedens for, hvordan domstolene skal foranstalte en person, som har undladt »(..) at træffe de foranstaltninger, som er nødvendige til redning af en tilsyneladende livløs (..).«

Fredag før jul faldt dommen over den unge mand, der oktober 2019 overværede sin 24-årige fætter gå løs på den 42-årige Odin Mikiki, som de to alkoholpåvirkede unge mænd tilfældigt mødte på stisystemet mellem Gentoftevej og Naasuliartarpimmut i Tasiilaq ved 2-3 tiden, natten til torsdag den 10. oktober sidste år.

Den 24-årige slog, sparkede og trampede offeret i en grad så »de påførte læsioner og følgerne heraf har medført dødens indtræden,« ifølge en retsmedicinsk udtalelse i sagen. Odin Mikiki blev fundet bevidstløs og nedkølet, og han afgik ved døden på hospitalet i Reykjavik, hvortil han var overført som følge af sine alvorlige kvæstelser.

Som AG berettede i en retsreportage i sommer, valgte kredsretten at idømme den ældste af de to tiltalte syv års anstaltsanbringelse for drabet og for at have udøvet omfattende hærværk på Tasiilaq Museum. Den 24-årige ankede oprindeligt dommen på stedet, men frafaldt senere anken.

Hans yngre fætter var også tiltalt for hærværket, men blev frikendt af kredsretten, hvilket anklagemyndigheden valgte at godtage, da hans ankesag skulle i landsretten. Til gengæld fandt kredsretten den 21-årige skyldig i at have prisgivet Odin Mikikis liv ved ikke at have ringet efter hjælp.

Han blev idømt seks måneders anstaltsanbringelse. En dom landsretten har stadfæstet.

