Landsretten skærper straf i drabssag

Den 64-årige mand blev i kredsretten fundet skyldig i drab ved at have skudt sin bror gennem overkroppen med sin rensdyrriffel, selvom han påstod frifindelse for drabet, fordi han kort tid før episoden havde været udsat for vold af broderen.

Det skriver anklagemyndigheden i en pressemeddelelse.

Udsat for vold forud for drabet

- Kredsretten vurderede dog, at der var tale om formildende omstændigheder, fordi domfældte havde været udsat for vold forud for drabet, og derfor blev han idømt 5 år og 6 måneders anstaltsanbringelse, meddeles det.

Anklagerfuldmægtig Emil Maegaard-Hoffmann udtaler:

- Sagen var anket af anklagemyndigheden til Grønlands Landsret. Efter anklagemyndighedens opfattelse er det kun i helt ekstraordinære tilfælde, at man kan idømme en mildere foranstaltning end udgangspunktet på 6 år, hvis man har slået et andet menneske ihjel. Sådan nogle omstændigheder var der efter vores opfattelse ikke tale om i denne sag, og derfor havde vi anket kredsrettens dom til landsretten.

Tilfreds

Grønlands Landsret ændrede kredsrettens dom, fordi to af landsrettens tre dommere mente, at der ikke var formildende omstændigheder, der kunne danne grundlag for at fravige udgangspunktet på seks års anbringelse i anstalt for manddrab.

- Jeg er meget tilfreds med, at landsretten var enig med anklagemyndigheden i vurderingen af sagen, lyder det fra anklagerfuldmægtig Emil Maegaard-Hoffmann.