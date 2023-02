Landsretten skærper dom for overgreb mod to mindreårige

Merete Lindstrøm Tirsdag, 14. februar 2023 - 14:56

Mandag er der faldtet dom ved Grønlands Landsret i en sag om to grove seksuelle overgreb mod børn. Det skriver Grønlands Politi i en pressemeddelelse.

Sagen omhandler en 25- årig mand fra Nuuk som tidligere er blevet idømt to års anstaltsanbringelse i kredsretten. Den dom har landsretten dog skærpet.

Den 25-årige mand er mandag blevet idømt tre år og seks måneders ubetinget anstaltsanbringelse for i 2016 og 2020 at have voldtaget to piger, der på gerningstidspunktet var henholdsvis 11 og 14 år.

Det betaler sig at anmelde

Sagen fra 2016 er først kommer for retten nu blandt andet fordi, den forurettede pige først fortalte om voldtægten to år efter gerningstidspunktet. Alligevel blev manden dømt og det er anklageren, som førte sagen ved landsretten glad for.

- Sagen er et bevis på, at det nytter noget at blive ved med at tale om overgreb og opfordre overgrebsofre til at anmelde det til politiet – også selvom det ligger tilbage i tiden. Det er aldrig for sent at anmelde sin overgrebsmand, udtaler Alexander Stürup.

Foranstaltningsniveauet er hævet

Anklageren hæfter sig desuden ved, at retten har fulgt anklagemyndighedens påstand om at skærpe udmålingen af foranstaltningen væsentlig længere end de to års anstaltsanbringelse, som den 25-årige mand blev idømt i kredsretten:

- En voldtægt er en alvorlig forbrydelse med store konsekvenser for den, det går ud over. I den her sag var der ikke alene tale om én voldtægt men to, og samtidig var ofrene mindreårige. Det, mener vi, bør afspejle sig i udmålingen, og derfor er jeg også tilfreds med, at landsretten har skærpet foranstaltningen væsentligt.

Var forbrydelsen sket i dag, ville gerningsmanden formentlig have set frem mod en endnu hårdere foranstaltning. I juli 2022 blev foranstaltningsniveauet for seksualforbrydelser begået mod børn og unge under 18 år nemlig hævet med 50 %. Det gælder dog kun for forbrydelser, der er begået efter 1. juli 2022.