Landsretten skærper dom for drab på barn

redaktion Tirsdag, 12. april 2022 - 16:01

Grønlands Landsret skærpede tirsdag Qaasuitsup Kredsrets dom i en sag, hvor en 28-årig mand i december blev idømt otte års anstaltsanbringelse for at have dræbt en 11-årig pige.

Retten skærpede foranstaltningen til ni års anbringelse i anstalten, ligesom han blev dømt til at betale en godtgørelse for tort til pigens forældre, skriver Grønlands Politi i en pressemeddelelse.

Ankede for mildere straf

Den 11-årige pige blev dræbt på en offentlig trappe i Aasiaat ved at have taget fat om pigens hals, lagt sig på hende og presset hendes ansigt ned i sneen, så hun druknede.

Anklagemyndigheden ankede sagen til Grønlands Landsret med påstand om, at manden blev idømt ti års anstaltsanbringelse. Manden ankede også med påstand om en mildere foranstaltning, fremgår det.

- I ankesagen lagde landsretten særlig vægt på, at der var tale om et umotiveret og tilfældigt drab på et barn. Landsretten udtalte også, at det var skærpende, at drabet var begået et offentligt sted på en almindelig aften i Aasiaat, hvilket skabte utryghed i befolkningen, og at der ingen formildende omstændigheder var i sagen, meddeles det.

Tragisk sag

Anklagerfuldmægtig Christian Halstad kalder det en tragisk sag for de efterladte til den 11-årige pige:

- Forældrene får aldrig deres barn tilbage, og det ændrer en skærpet foranstaltning desværre ikke på. Men nu er sagen afsluttet, og det kan forhåbentlig give noget ro. Selvom dommen er lavere end de ti år, vi påstod, så er jeg glad for, at retten var enig med vores påstand om, at der er talte om et umotiveret og tilfældigt drab og skærpede foranstaltningen til ni års anbringelse.

Ved udmålingen udtalte landsretten, at man nu har ændret normalforanstaltningen for et drab til syv års anbringelse i anstalt, hvor den normale foranstaltning tidligere har været seks år.

Dommen forventes derfor at have indflydelse på udmålingen i fremtidige drabssager.