Landsretten skærper dom om børneporno

Kassaaluk Kristiansen Onsdag, 12. maj 2021 - 17:19

En mand på 33 år fra Sisimiut, der tidligere er dømt for blufærdighedskrænkelser mod børn, har fået en dom på 10 måneders anstaltsanbringelse, for besiddelse af grov børnepornografi.

Grønlands Landsret skærper dermed kredsrettens dom på syv måneders anstaltsanbringelse.

Ved kredsrettens afgørelse i sagen havde den tiltalte anket sagen til landsretten med en påstand om formildelse. Anklagemyndigheden ankede til skærpelse af dommen.

Det meddeler Grønlands Politi i en pressemeddelelse.

Den dømte var i 2015 dømt ved Grønlands Landsret for tre tilfælde af blufærdighedskrænkelse over for børn.

Over 18.000 billeder

Grønlands Landsret har behandlet sagen i sidste uge, hvor en nu 33-årig mand skulle have besiddet mere end 18.000 børnegrafiske billeder og mere end 5.000 film med børnepornografisk indhold.

- Han blev endvidere dømt for at have videredelt op mod 1.000 billeder og film med børnepornografisk indhold, lyder det i pressemeddelelsen.

- Film og billeder deles på tværs i mere eller mindre organiserede netværk af pædofile, hvilket er årsagen til, at de dømte typisk er i besiddelse af billeder og film i tusindtal. Men bag hvert enkelt billede eller hvert enkelt filmklip ligger en historie om et overgreb mod et barn begået et eller andet sted på kloden. Jeg er derfor tilfreds med, at Landsretten har fulgt min indstilling om skærpelse i denne sag, udtaler senioranklager Mads Schønning Frandsen.

Stigende antal sager

Af årsstatistikken for 2020 fra Grølands Politi fremgår det, at der har været et stigende antal sager om børnepornografi gennem de sidste fem år.

Sagerne i antal er således:

2016: 5

2017: 5

2018: 13

2019: 17

2020: 11

- I sin begrundelse har Grønlands Landsret henvist til det store omfang af billeder og filmsekvenser, som den tiltalte har besiddet og udbredt samt grovheden af dette børnepornografiske materiale. Retten har endvidere lagt vægt på, at manden tidligere er dømt for seksuelle krænkelser af børn. På den baggrund har landsretten vurderet, at foranstaltningen skulle hæves med tre måneder til 10 måneders anstaltsanbringelse, lyder det.