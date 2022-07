Landsret stadfæster hashdom: Hashsmugler fældet af hundesnude

Redaktionen Onsdag, 13. juli 2022 - 13:37

Der er nu sat punktum for en af årets første hashsager.

Og det lykkedes ikke for en 29-årig hashsmugler at overbevise landsretten om at idømme ham en mildere foranstaltning end et år og tre måneder i anstalt, fremgår det af domsresumeet fra Grønlands Landsret.

Siden den 28. januar i år har manden siddet tilbageholdt i anstalten i Nuuk. Hans tilbageholdelse skyldtes en af politiets vakse narkohunde i Kangerlussuaq, der snusede sig frem til en mistænkeligt lugtende kuffert. Herefter blev bagagen og dens ejermand – den 29-årige – trukket ud til kontrol. Det viste sig, at hundesnuden havde ret: I et skjult rum i kufferten gemte der sig 3,8 kilo hash.

En så anseelig mængde hash gjorde, at kuffertens ejermand blev sendt til Nuuk, hvor han i grundlovsforhør blev tilbageholdt i 28 dage i første omgang. Det blev siden forlænget frem til hans sag kom for Sermersooq Kredsret i marts i år, hvor han var tiltalt for at have overtrådt lov om euforiserende stoffer.

400 gram eller fire kilo

Ifølge domsresumeet erkendte manden sig delvist skyldig, men han ønskede ikke at afgive forklaring over for retten.

Under grundlovsforhøret havde han forklaret politiet, at han troede, at der kun var tale om 400 gram hash.

Den påstand fandt kredsretten det imidlertid svært at tro på...

