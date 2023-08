Landsret skærper dom: Dømt for forsøg på manddrab og hæleri

Kassaaluk Kristensen Torsdag, 24. august 2023 - 16:06

En mand på 32 år er fundet skyldig i forsøg på manddrab og hæleri for mindst 500.000 kroner i Grønlands Landsret onsdag den 23. august.

Han idømmes fem års ubetinget anbringelse i anstalten og konfiskation af 500.000 kroner.

LÆS OGSÅ: Voldsom hændelse i Nuuk: Person er i politiets varetægt

Det skriver Grønlands Politi i en pressemeddelelse.

Dommen er en skærpelse af dommen fra Sermersooq Kredsret, som i maj måned dømte for fem forhold, men ikke hæleri. I kredsretten fik manden fire år og seks måneders anbringelse i anstalten, men landsretten skærper dommen. Nu har Landsretten dømt manden for samtlige seks tiltalepunkter – også hæleri:

- Der er tale om så stort et beløb, som ingen troværdigt kunne forklare, hvor stammede fra, så alt peger på, at der er foregået noget kriminelt. Vi har i retten udelukket alle lovlige årsager, og nu har vi fået medhold i vores påstand i Landsretten, som fandt det bevist ud over enhver rimelig tvivl, at pengene stammer fra et kriminelt forhold. Det er jeg meget tilfreds med,” siger Cecilie Stürup Sørensen.

Sagen kort

Først på aftenen den 23. juli 2022 angreb en 32-årig mand sin ekskæreste med en stor kokkekniv på hendes bryst, som han stak og snittede hende med. Kvinden flygtede fra stedet og hen til en nabo, der ydede livreddende førstehjælp indtil politi og ambulance kom til stedet, skriver politiet.

- Når man stikker en stor kokkekniv ind i brystet på et andet menneske, så er det for at slå ihjel. Det kan der efter vores opfattelse ikke være nogen tvivl om, så jeg er selvfølgelig tilfreds med, at både Sermersooq Kredsret og nu også Landsretten har fundet det bevist, lyder det fra anklager i sagen Cecilie Stürup Sørensen om dommen.

Manden blev senere anholdt af politiet i Nuuk, hvor han var i besiddelse af 70.000 kroner i kontanter. Store beløb i sedler havde vagt politiets interesse, og efterforskningen havde klarlagt at manden havde fået overført ikke mindre end 500.000 kroner til sin konto, som han ikke kunne redegøre for.