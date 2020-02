Landsmøde: Dina Olsen fortsætter som AK-formand 

redaktionen Lørdag, 29. februar 2020 - 15:01

Atorfillit Kattuffiats to dages landsmøde, der foregik fredag og lørdag, er netop overstået. Det var et livligt landsmøde, hvor der blev vedtaget ændringer i vedtægter, fremtidige målsætninger og ikke mindst valg af ny bestyrelse.

Dina Olsen genopstillede til formandsposten, mens en tidligere bestyrelsesmedlem udfordrede. Her blev Dina Olsen genvalgt med 26 stemmer ud af 30, og dermed fortsætter hun som formand for AK, de næste fire år.

Tilfredse med arbejdet

Sakio Fleischer, der havde to udfordrere, blev genvalgt som næstformand, med over halvdelen af stemmerne.

- Jeg er selvfølgelig meget glad for den tillid som delegerede udviste under formandsvalget. At jeg og Sakio Fleischer fik lov til at fortsætte i vores poster, tolker jeg som at de delegerede er tilfredse med den linje AK har ført de sidste på år, siger Dina Olsen til Sermitsiaq.AG.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer blev udskiftet.

Her blev Aalipaaraq Kreutzmann, Ole Kreutzmann og Aqqa Jensen valgt ind. Der var otte kandidater til menige bestyrelsesposter.

Fokus på arbejdsmiljøet

Dina Olsen glæder sig til at realisere landsmødets vedtagne målsætninger.

- Jeg glæder mig til at samarbejde med den nye bestyrelse. Vi har én dag eller to til at nyde resultatet af landsmødet, og så kommer vi i arbejdstøjet. Vi skal fokusere på arbejdsmiljøet, både den psykiske og den fysiske, i den kommende tid, så AKs sekretariat og den nye bestyrelse får meget at se til, lyder det fra Dina Olsen.

Under landsmødet blev det blandt andet vedtaget et nyt logo som tegn på fornyelse, at det skal være muligt for studerende at melde sig ind i AK, og at den nye bestyrelse skal undersøge muligheder ved oprettelse af en strejkefond.