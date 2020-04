Landslæge: Vi skal have vort eget test-laboratorium

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 03. april 2020 - 13:28

- Vi har i går underskrevet en aftale med et firma om at etablere test her i Grønland. Samtidig har vi et andet spor, hvor vi forsøger at indkøbe såkaldte testkits, som er simplere at bruge og bedt den danske Lægemiddelstyrelse om at Grønland bliver prioriteret højt, afslørede landslæge Henrik L. Hansen på fredagens pressemøde.

- Lægemiddelstyrelsen har en vis indflydelse på distributionen inden for rigsfællesskabet. Men de er ikke kommet endnu, oplyste han.

Amerikansk udstyr

Begge produkter bliver produceret i USA.

- Og landet har jo som bekendt selv meget store udfordringer. Derfor er det noget vanskeligt at vurdere, hvornår de sender noget over Atlanten, sagde landslægen og tilføjede:

- Dette er også en af årsagerne til, at vi nu har kastet os ud i det ret ambitiøse projekt, at vi nu laver vort eget covid-19 laboratorium. Vi er vidende om, at det er forbundet med visse ricisi. Men det er planen, at få to eksperter herop inden for få dage, oplyste Henrik L. Hansen.