Landslæge: De u-vaccinerede driver epidemien

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 10. august 2021 - 13:40

Coronavirus har desværre fået godt tag i indbyggerne i Sisimiut. Det fortalte landslægen på pressemøde om coronasituationen tirsdag middag:

- Det er desværre gået stærkt i Sisimiut med 36 smittede inden for den sidste uge. Det er en forekomst på over 500 smittede per 100.000 indbyggere. Sammenligner man det med tal uden for Grønland, så er det en ganske betydelig smittespredning, sagde Henrik L. Hansen.

Det vigtigste våben er nu, at flere bliver vaccineret, fortalte han videre:

- Det er de uvaccinerede, der driver en epidemi. Det er det, der sker i Sisimiut. Det er karakteristisk for en epidemi.

- Det er meget veldokumenteret, at vaccinationer kan stoppe et udbrud, og derfor har vi et stort fokus på vaccination af unge, forklarede Henrik L. Hansen.

Han understregede dog, at syv af de smittede er børn, og at de derfor ikke har haft mulighed for at blive vaccineret.

Naalakkersuisoq: Smittespredning sker ved fester

Naalakkersuisoq for sundhed Kirsten L. Fencker (N) deltog også på pressemødet, og hun fortalte, at smitten især spredes mellem de unge:

- Smittespredning sker blandt de yngre. Vores undersøgelser viser, at det er til fester, på barer og til private efterfester, at der sker spredning. Derfor vil vi på det kraftigste opfordre til, at man undgår fester, efterfester, kaffemikker og andre sociale forsamlinger, sagde Kirsten L. Fancker, der senere uddybede, at opfordringen gælder hele landet i øjeblikket.

Ifølge landslægen er gennemsnitsalderen på de smittede 28 år i Sisimiut, og smitten er ude af kontrol:

- Der er flere tilfælde, hvor vi ikke ved, hvem der har smittet hvem. Der kan være smittespredning overalt i Sisimut, sagde landslægen.

Landslæge: Sjældent at vaccinerede får alvorlig sygdom

Fire af 36 smittede i Sisimiut er vaccinerede, men landslægen understregede, at det er almindelig kendt, at det kan forekomme, men det betyder ikke, at vaccinen ikke virker:

- Vi ser smitte blandt nogle vaccineret. Nogle af dem har dog lige fået andet stik, og faktisk skal der gå 14 dage efter anden stik, før vaccinen er fuldt effektiv.

- Det betyder ikke så meget, at de vaccinerede får coronavirus. Det er meget meget sjældent, at den gruppe får alvorlig sygdom, sagde Henrik L. Hansen, der understregede, at vaccinerne, der benyttes i Grønland er sikre at bruge:

- Vi har ikke set nogen alvorlige bivirkning her i Grønland. Vaccinerne giver naturligvis bivirkninger, men det er ikke dokumenteret nogen steder i verden, at det medfører alvorlige bivirkninger at blive vaccineret med den vaccine, vi bruger i Grønland.

Vaccine det vigtigste redskab

Landslægen forklarede videre, at langt over 100 millioner mennesker er vaccineret med samme vaccine i USA, uden at det har medført bivirkninger udover det forventede.

Han kunne naturligvis ikke garantere for, om brugen af vaccinerne kan vise sig at få konsekvenser på længere sigt:

- Den tidsmæssige erfaring er begrænset. Ingen kan garantere, at det ikke opstår noget på et tidspunkt. Men på den anden side står vi midt i en verdensomspændende pandemi, og det eneste redskab vi har for alvor til at begrænse den og alle de skader den medfører, det er at tilbyde vaccination.