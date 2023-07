Landslæge: Sjældent at sundhedspersonale politianmeldes

Kassaaluk Kristensen Torsdag, 06. juli 2023 - 11:44

Det er sjældent, at landslægen bliver bekendt med, at sundhedspersonale bliver anmeldt til politiet for pligtforsømmelse. Det fortæller landslæge Henrik L. Hansen til Sermitsiaq.AG.

- Jeg er ikke bekendt med ret mange sager om politianmeldelser om sundhedspersonale. Sagerne kommer jo heller ikke på mit bord, men politiets, siger landslæge Henrik L. Hansen.

Han påpeger, at landslægeembedet ikke kan udtale sig om den konkrete sag, hvor et forældrepar har anmeldt to sundhedspersonale til politiet for pligtforsømmelse, og klaget over fire sundhedspersonale til landslægeembedet.

Han kan dog oplyse, hvad der kan ske, hvis klagere får medhold i en sundhedsfaglig klagesag. Sundhedspersonale skal handle med omhu og samvittighedsfuldhed. Hvis det ikke er tilfældet, kan sundhedspersonale i grovere tilfælde få frataget sin ret til at arbejde her i landet, eller få frataget sin autorisation som sygeplejerske eller læge, oplyser landslægeembedet. Endvidere kan politiet efter indstilling fra landslægen udstede bøder, oplyser han.

Meget få får frataget autorisation

Henrik L. Hansen oplyser, at der ikke har været sager om sygeplejersker, der har fået frataget deres autorisation til at arbejde som sygeplejersker de seneste seks år, hvor han har haft sit virke som landslæge.

Ifølge forordning om sygeplejerskers autorisation og virke, der har været gældende siden 1995, kan sygeplejersker fraskrive sig deres autorisation midlertidigt. Men sådanne sager forekommer heller ikke her i landet.

- Vi har kun haft enkelte sager med læger, hvor vi fratager deres ret til at virke som læger her i landet. Her gælder det, at vi vurderer lægers faglige kundskaber er utilstrækkelige eller påvirket af for eksempel misbrug, alvorlig sygdom som demens eller anden psykisk sygdom, siger han.

Landslægeembedet har oplevet en stigning af klager om sundhedspersonalet sidste år. Mellem januar og oktober i 2022 havde embedet modtaget over 150 klager, hvilket var flere klager modtaget end for hele 2021.

Landslægeembedet har ikke myndighed over autorisation af læger, da disse næsten altid har dansk autorisation. Men landslægeembedet kan fratage en læges ret til at arbejde her i landet.