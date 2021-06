Landslæge: Én ny smittet og husk corona-afstand ved nationaldagen

Thomas Munk Veirum Søndag, 20. juni 2021 - 10:56

Lørdag blev adskillige borgere coronatestet i Nuuk, og her blev endnu en person fundet smittet, oplyser landslæge Henrik L. Hansen.

De mange test lørdag blev foretaget som følge af, at coronasmittede personer i sidste weekend havde deltaget ved henholdsvis en kaffemik og en konfirmation.

Landslægen kan her en uge efter konstatere, at der tilsyneladende ikke er sket omfangsrig smitte i Nuuk. Han opfordrer dog folk til at huske corona-reglerne om blandt andet at holde afstand, når nationaldagen skal fejres i morgen mandag.

Med hensyn til det nye smittetilfældet, der blev fundet lørdag, er Henrik L. Hansen ikke specielt bekymret, da vedkommende har været i karantæne, og der er tale om en person, som man vidste havde været udsat for smitte:

Ikke anledning til bekymring

- Der er sket noget smitte hos en nær kontakt.

- Så længe der ikke er tale om smitte hos nogen, hvor vi ikke forventer det, giver det ikke anledning til større bekymring, siger landslæge Henrik L. Hansen til Sermitsiaq.AG.

De personer, der blev testet på syvende dagen fra deres kontakt med en smittet, er nu ude af deres karantæne, fortæller landslægen.

Selvom man er testet negativ på syvende dagen, er der dog stadig en lille risiko for, at man er smittet, siger landslægen, der opfordrer folk til at udvise forsigtighed. I Nuuk vil testcenteret være åbent på nationaldagen fra kl. 10.45-12.00.

Der er åbent for folk med symptomer eller andre indikationer på, at de kan være smittet.

Husk afstand

Det samme gælder for alle, der skal deltage i fejringen af nationaldagen mandag:

- I morgen skal man huske at opretholde det generele råd om at holde afstand, for selvfølgelig kan vi ikke udelukke, at der er smite et eller andet sted.

- Derfor skal man passe på ikke at stimle for tæt sammen. Det gælder specielt indendøre men også udendøre, bør man holde afstand, siger Henrik L. Hansen.