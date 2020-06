Landslægen: Regler om karantæne blev ikke overholdt

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 02. juni 2020 - 14:29

Reglerne om karantæne blev ikke fulgt i forbindelse med, at en medarbejder fra Munck Gruppen blev konstateret positiv for coronavirus i sidste uge, fortæller landslæge Henrik L. Hansen.

- Det har været offentligkendt i medierne, at der var nogle møder i Ilulissat, som der blev stillet spørgsmålstegn ved. Der har været tilfælde, hvor reglerne ikke blev fulgt, som de skal, siger Henrik L. Hansen.

Situationen vurderes dog at være under kontrol:

- Som sagt har vi haft to nye tilfælde. Men vi har sikret at teste mange, som har været omkring disse mennesker. Og vi har ikke grund til at tro, at der er kommet yderligere smitte.

Følger situationen tæt

- Men det er lidt for tidligt at sige nu. Og derfor følger vi situationen meget tæt i både Aasiaat og Ilulissat, siger landslægen på et pressemøde tirsdag middag.

Begge de smittede har det ifølge landslægen godt og er ikke alvorligt syge.

I Ilulissat, hvor en medarbejder fra Munck Gruppen blev testet positiv, blev flere medarbejdere og borgmester Palle Jerimiassen fra Avannaata Kommunia sendt hjem efter møder med medarbejdere fra Munck Gruppen:

- Udefrakommende må under ingen omstændigheder komme hos offentlige myndigheder eller holde møder med folk, før de er testet negative, lød det fra landslægen.

Kielsen: Vi kan redde liv

- Det er vigtigt at følge retningslinjerne. Hvis vi gør det, kan det redde liv, sagde formand for Naalakkersuisut Kim Kielsen.

Ved indrejse skal man testes, og man skal gå direkte i hjemmekarantæne ved ankomst til Grønland. Derefter bliver man testet på femte dagen efter ankomstenm, og hvis den er negativ ophører karantænen.

Der har været meldt om to tilfælde af coronasmitte i den senere tid. 24. maj blev det offentliggjort, at en borger fra Aasiaat var testet positiv for coronavirus ved hjemkomst fra Danmark.

Få dage senere 27. maj blev et endnu et tilfælde opdaget – denne gang i Ilulissat. Det var en medarbejder fra Munck Gruppen, som arbejder med lufthavnsprojektet i byen.