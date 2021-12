Landslægen: Omikron er kommet til Grønland

Ritzau, Thomas Munk Veirum Tirsdag, 28. december 2021 - 13:32

- Vi er nu i den situation, hvor der ikke er nogen tvivl om, at den nye omikronvariant er kommet til Grønland, siger Henrik L. Hansen til KNR.

Varianten er dog endnu ikke registret i Grønland, men der er sendt positive coronaprøver til Danmark til undersøgelse.

Der er i skrivende stund ikke offentliggjort smittetal tirsdag, men mandag meldte Landslægeembedet om 114 nye smittede, som blev fundet den 23. og 26. december.

- Den måde, som smitten spreder sig på nu, viser meget tydeligt, at vi har at gøre med noget, som er noget mere smitsomt end det, vi har set tidligere, siger Henrik L. Hansen.

Smittetallene ventes at stige

I mandagens opdatering fortalte Landslægeembedet, at smittespredningen har været så stor i juledagene, at coronastaben (Coronamik Akiuineq) har svært ved at følge med. Kontakter til alle smittede og nærkontakter bliver kontaktet, men de seneste dage har det ikke været muligt at kontakte alle nærkontakter.

Landslægen forventer, at smittetallene vil stige yderligere, "når et stort antal julerejsende begynder at komme tilbage fra Danmark".

Med de stigende smittetal er strategien nu ændret i Grønland, fortæller landslægen videre.

- Det er ikke længere målet at prøve at få smitten til at forsvinde. Den tid er for længst forbi. Det, som det handler om nu, er, at vi skal igennem nogle vintermåneder, hvor vi skal prøve at forhindre, at der sker alt for meget smittespredning på én gang. Det kan vi stadig godt opretholde med de tiltag, vi har i øjeblikket, siger Henrik L. Hansen til KNR.