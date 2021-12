Landslægen: Julerejsende vil bringe smitte ind

Thomas Munk Veirum Onsdag, 15. december 2021 - 13:24

På et pressemøde onsdag middag giver Naalakkersuisut og landslægen en status på coronasituationen.

Budskabet fra landslæge Henrik L. Hansen er, at udfordringen i den kommende tid hedder omikron, som er den nyeste variant af coronavirus.

- Den kommer til Grønland, hvis den ikke allerede er kommet, og endnu en gang vil vi stå i en ny situation siger landslægen på pressemødet.

Vaccinerne er et vigtig våben i kampen mod den nye variant, lyder det:

- Et helt centralt budskab om den nye variant er, at alle hidtidige erfaring viser, at dem, der er vaccinerede, er dem der klarer sig imod alvorlig sygdom. Den er meget mere smitsom, og vi undgår ikke, at flere bliver smittede, end det vi har set tidligere, siger landslægen og fortsætter:

- Der er ingen tvivl om, at med alle de julerejsende, der kommer fra nu af, så vil der være smitte, der bliver bragt ind til byer i Grønland. Det er den situation, vi må være forberedt på, siger Henrik L. Hansen.

Derfor sættes der ind med en fremrykning af muligheden for at få det såkaldte boosterstik, hvilket fremgår af nedenstående skema:

Naalakkersuisut

Naalakkersuisoq for sundhed, Kirsten L. Fencker (N), siger på pressemødet, at booster-vaccinen ikke har indflydelse på reglerne for coronapasset.

Formand for Naalakkersuisut, Múte B. Egede (IA), opfordrer desuden til forsigtighed:

- Ud fra erfaringer ved vi, at situationen kan eskalere hurtigt. Ikke kun her i Grønland men også ude i verden. Derfor anbefaler vi påpasselighed, når man rejser på juleferie i Danmark.

- Vær påpasselige

- Hvor der er større samlinger under juletiden, hvor der også er mange, der rejser. Derfor opfordrer vi alle borgere til at passe på. Uanset om vi rejser ud eller ind af landet eller inden for Grønland, så vil jeg opfordrer alle til at være påpasselig og hjælpe til med inddæmning af situationen, siger Múte B. Egede og fortsætter:

- Derfor vil vi også opfordrer til at tage booster-vaccinen og være en del af dem, der tager ansvar for at inddæmme smittespredningen.

Ifølge formanden er der ikke flere restriktioner på vej, da man finder de nuværende restriktioner for passende.

Vælger prøver ud, der skal testes for omikron

Henrik L. Hansen oplyser til Sermitsiaq.AG, at myndighederne vil vælge enkelte prøver ud, for at få disse testet for omikron-varianten.

Det er nemlig landslægens forventning, at det vil tage omkring 14 dage at få svar på testene, da de skal sendes til analyse i Danmark. Det samme gjorde sig gældende i forbindelse med opdagelsen af delta-varianten.

Omikron forventes at kunne skabe hurtige udbrud i mindre byer, forklarer landslægen med udgangspunkt i situationen i Upernavik:

- I Upernavik har hovedparten af befolkningen været smittet, eller også er de fuldt vaccineret. Vi ved det ikke med sikkerhed. Man vil kunne undersøge det på et senere tidspunkt. Men det er et eksempel på, hvad der sker i en by af den størrelse, hvor der kun er en skole og ganske få institutioner. Alle har direkte eller indirekte kontakt med hinanden.

- Med delta kan man ikke stoppe det. Og med omikron må vi kunne forvente, at der kan opstå hurtige udbrud i de mindre byer, siger Henrik L. Hansen.