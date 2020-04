Landslægen: Ingen nye smittetilfælde

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 02. april 2020 - 16:21

- Det er rigtig godt, at vi fortsat ingen nye smittede har. Det viser, at inddæmningsstrategien foreløbig ser ud til at virke. Der er ikke noget, der tyder på, at vi har smittespredning her i landet, men vi ved det ikke med sikkerhed. Det betyder dog ikke, at dagligdagen kommer igen lige med det samme. Det er fortsat meget vigtigt, at vi alle følger rådene omkring hygiejne og de påbud, der er indført, udtaler landlæge Henrik L. Hansen i en pressemeddelelse.

Afventer svar på 46 prøver

Der er i alt foretaget 541 prøver, hvoraf 485 er negative og 10 er positive. Af de smittede er 3 raskmeldte og de andre er ved at blive raske. Der afventes svar på yderligere 46 prøver som er på vej mod laboratoriet i København.

På grund af dagens sene ankomst af resultater, foretages der fortsat opkald til de borgere, hvis prøvesvar er indkommet i dag, oplyses det.