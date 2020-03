Landslægen maner til ro på universitetet

Merete Lindstrøm Torsdag, 19. marts 2020 - 17:50

Onsdag kunne formanden for Naalakkersuisut, Kim Kielsen, fortælle, at den anden person var konstateret smittet med coronavirus her i landet. Personen kommer fra universitetsmiljøet og er ikke et kontrolleret tilfælde, der har været i karantæne, ligesom den første smittede.

Udmeldingen har skabt stor uro blandt de universitetsstuderende og medarbejdere på Ilisimatusarfik.

Der har, siden oplysningen kom frem, verseret rygter på de sociale medier og i kredse omkring universitetet om, hvem den smittede kunne være, og hvor personen har haft sin færden, mens personen har været smittebære.

Men der er ingen grund til panik, understreger landslægen. Personen har ikke, som nogle var bange for, været ude i Nuuks natteliv i weekenden. Ydermere er det en voksen person, fortæller landslægen torsdag. Politiet er i fuld gang med opsporingsarbejdet for at komme i kontakt med alle, der har været i forbindelse med den smittede. Flere er ifølge Serrmitsiaq.AG´s oplysninger allerede blevet kontaktet af myndighederne.

Endnu ingen smittespredning

Landslægen gentog på torsdagens pressemøde, at der ikke er grund til at tro, at vi har smittespredning i landet på nuværende tidspunkt.

- Hvis vi havde det, ville vi opleve mange flere syge på hospitalet, men det gør vi ikke. Vi tror fortsat på, at vi har en mulighed for at undgå et decideret udbrud her i landet, hvis alle følger de anvisninger, der er lavet, og passer på hinanden, siger landslægen

For at undgå yderlig smitte, blev der allerede onsdag indført strengere forholdsregler. Blandt andet lukkede langt de fleste butikker og aktiviteter ned i Nuuk. Alle skoler og institututioner lukkede for almindelige aktiviteter og al indrejse til byen stoppede med øjeblikkelig virkning.