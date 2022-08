Landslægen om abekopper: - Statistisk set skulle vi have fået det første tilfælde

Anders Rytoft Onsdag, 03. august 2022 - 07:42

- Sandsynligheden for, at sygdommen opstår her, er relativ høj.

Sådan lyder det fra landslæge Henrik L. Hansen.

Hans udtalelse kommer i kølvandet på de seneste tal, som viser, at man i Danmark indtil videre har registeret 101 personer, som er smittet med abekopper.

- Statistik set skulle vi have fået det første tilfælde, udtaler landslægen, der i samme ombæring tilføjer, at han i øjeblikket ikke anser udviklingen som en alvorlig trussel.

Danmark har ikke gjort nok

Det skyldes, at abekopper hovedsageligt er en seksuelt overført sygdom, hvorfor den ikke spreder sig nær så hurtigt som for eksempel corona. Landslægen antager, at man hurtigt vil kunne inddæmme smitten, såfremt den bryder ud i Grønland.

- I langt de fleste tilfælde er sygdommen ikke særlig alvorlig. De få, der er døde uden for Afrika, har i de fleste tilfælde også fejlet noget andet, men vi følger situationen tæt.

LÆS OGSÅ: Landslægen: Abekopper smitter langt mindre end corona

Mange grønlændere har tilbragt sommerferien i Danmark, hvor myndighederne føler sig nødsaget til at ændre strategi, fordi man - ifølge Helene Bilsted Probst, vicedirektør i Sundhedsstyrelsen - ikke har gjort nok for at holde smitten med abekopper nede.

Vaccinelager eller ej

Det er de rejsende, der vil bringe de første tilfælde hertil, siger Henrik L. Hansen, der altså mener, at det er relativt sandsynligt, at smitten snart vil befinde sig i Grønland.

Landslægen oplyser, at man endnu ikke har vacciner på lager, men fortæller, at de vil blive bragt med det første fly, så snart der er brug for dem.

- Det er klart, at et lager kan komme på tale, men lige nu er vurderingen, at vi kan håndtere et udbrud med vacciner fra det første fly, forklarer Henrik L. Hansen.

Grønlandsk lager giver ikke nødvendigvis mening

Han mener, at det ikke nødvendigvis giver mening at have et lager i Nuuk.

- Det kan være lige så besværligt at sende vacciner fra Nuuk til for eksempel Uummannaq, som det er at sende det fra Danmark til Uummannaq, konstaterer landslægen.

23. maj fik Danmark sit første tilfælde med abekopper.