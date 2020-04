Landslæge: Ikke nye smittede

Thomas Munk Veirum Mandag, 06. april 2020 - 13:09

Der er kommet svar på 29 prøver, ingen var positive, lyder det mandag fra naalakkersuisoq Karl Frederik Danielsen på et pressemøde.

Herefter uddybede landslæge Henrik L. Hansen situationen i Nuuk, hvor de 11 smittede indtil nu er blevet opdaget.

- Som I ved har vi konstateret 11 smittede. De har alle udgangspunkt i noget, fra før indrejsen blev stoppet, siger landslæge Henrik L. Hansen

- Vi har ikke noget, der tyder på, at der er kommet smitte ind, efter at der blev lavet indrejsestop, så vi tror på, at det virker, siger Henrik L. Hansen.

- Men vi undersøger meget bredt for netop at fange, hvis der er noget derude. Men det er vigtigt at holde fast i, at de tre første tilfælde vi så, har vi ikke set nogen smittespredning fra. Der er gået så lang tid nu, at vi også meget håber på, at der ikke kommer det, siger landslægen.

Gælder om at holde fast

Landslægen fortalte, at der har været yderligere to smittekæder:

- Men igen der er gået ret meget tid, og den sidste positive test blev faktisk taget den sidste dag i marts, siger Henrik L. Hansen.

Han understregede, at det nu gælder om at holde fast:

- For de tilfælde vi har fået ind, de kan stadig medføre, at der kommer nye tilfælde. Derfor er det afgørende at holde fast i alle retningslinjer fortsat. Men samlet set ser det ud som om, at alle indsatserne har virket, lød det fra landslægen.

Naalakkersuisoq Karl Frederik Danielsen fortalte desuden på pressemødet, at der for nuværende ikke er ændringer i de retningslinjer, som befolkningen skal rette sig efter.

Ifølge Danielsen vil Kim Kielsen være til stede ved et pressemøde i morgen tirsdag, hvor han vil komme med nyt om de gældende forbud og restriktioner.