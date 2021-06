Landslæge: Hvert stik mindsker risikoen for kollaps i sundhedsvæsenet

Redaktionen Mandag, 21. juni 2021 - 08:17

Der er ifølge Grønlands statistik lidt over 42.600 borgere i Grønland, som er over 18 år, og som derfor er blevet tilbudt vaccine mod covid-19. Frem til avisens deadline onsdag er 21.179 personer blevet stukket med første vaccine, mens 9.409 er blevet færdigvaccineret, skriver avisen Sermitsiaq.

Landslæge Henrik L. Hansen er meget godt tilfreds med borgernes tilslutning til tilbuddet om vaccinen:

­– Over 80 procent af alle over 65 år har taget imod tilbuddet alle steder og har ladet sig vaccinere og i langt de fleste steder, hvor vi har tilbudt vaccinen for alle over 18 år og op efter, har folk også taget meget godt imod muligheden. Eksempelvis er 80 procent af alle borgere i Tasiilaq over 18 år blevet vaccineret, fortæller landslæge Henrik L. Hansen og fortsætter:

– Der er dog nogle mindre steder, især få bygder, hvor det har knebet med tilslutningen, især i Nord- og Sydgrønland, men ellers går det rigtigt godt, understreger Henrik L. Hansen overfor Sermitsiaq.

Presset på sundhedsvæsenet reduceret

Det forhold, at befolkningen stort set overalt i landet har taget så godt imod vaccinetilbuddet, betyder også, at risikoen for, at presset på sundhedsvæsenet bliver for stort, er blevet markant mindre.

Læs hele artiklen i ugens Sermitsiaq: