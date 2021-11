Landslæge: Høj opmærksomhed på ny variant

Thomas Munk Veirum Søndag, 28. november 2021 - 13:28

En ny variant af coronavirus er indenfor de seneste dage blevet konstateret i en række europæiske lande. Varianten kaldes Omikron og blev opdaget først i Sydafrika.

Landslæge Henrik L. Hansen oplyser via sin pressemedarbejder til Sermitsiaq.AG, at man følger situationen omkring den nye variant:

- Vi følger nøje udmeldingerne om endnu en ny variant - denne gang af en særlig type med mange mutationer. Den har derfor særlig høj opmærksomhed, udtaler Henrik L. Hansen og fortsætter:

Spredt til Europa

- Af en få timer gammel nyhed fremgår det jo, at den allerede har nået Danmark. Varianter kan være af afgørende betydning. Da Delta-varianten nåede Grønland i dagene omkring 1. juli 2021 ændrede det radikalt situationen.

Landslægen kan endnu ikke sige konkret, om den nye variant får konsekvenser for coronahåndteringen i Grønland, men han oplyser videre, at man mandag opgør uge-stastikken for coronasmitten her i landet og i den forbindelse kommer embedet også med en udmelding omkring situationen.

Tidligere søndag bekræftede Statens Serum Institut, at varianten var fundet hos to smittede i Danmark. Derudover er den også fundet i Storbritannien, Tyskland, Holland og Belgien. Flere lande har derfor lukket deres grænser for visse sydafrikanske lande.

Ifølge Statens Serum Institut bekymrer varianten internationalt, fordi den har flere bekymrende mutationer end normalt, og at den umiddelbart ser ud til at være mere smitsom end Delta varianten, der ellers dominerer smitten globalt.